Kış sporu yaralanmaları tatilin son günü artıyor

Türkiye’de kış sporlarına ilgi her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak da kayak ve buz pateni gibi sporlara bağlı yaralanmalar da artıyor. Burkulma, kırık, kafa travmaları gibi yaralanmaların ağırlıklı olarak tatilin son günü görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi “Çoğunlukla kişilerin tatilin son gününü daha verimli geçirmek için kendilerini ve şartları aşırı zorlamasına bağlı olarak yaralanma ve kazalar ağırlıklı olarak ‘son gün’ meydana geliyor” dedi.
ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu’nun 2015 yılı verilerine göre kış sporlarına bağlı olarak meydana gelen yaralanmalar nedeniyle acil servislere ve doktora müracaat eden, hastanelerde tedavi gören hasta sayısı 240.000’nin üzerinde. Bu yaralanmaların 88.000’ni kayak, 61.000’ni snowboard, 50.000’ni buz pateni, 47.000’ni ise kızak, snow tubing gibi sporlar nedeniyle meydana geliyor.
Kış sporu yaralanmalarını önlemek için yorgun olarak bu tür aktiviteden uzak durulmalı
Sık görülen kış sporu yaralanmalarının burkulmalar, kafa travmaları, kırık ve çıkıklar ve “Frostbite” denilen aşırı soğuğa uzun süre maruz kalmaya bağlı ortaya çıkan el ve ayak parmaklarındaki donmalar olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi “Genel olarak, bu yaralanmaların çoğu kişilerin fiziksel kondisyonlarını iyi seviyede muhafaza etmeleri, kazalara karşı uyanık olmaları ve yorgun olarak bu tür aktivitelerden sakınmaları ile önlenebilir” açıklamasında bulundu.
Kış sporlarında kazalardan korunma yolları
- Kış sporlarına kesinlikle yalnız katılmayın, zor durumlar için yanınızda yardım alabileceğiniz birileri mutlaka olsun.
- Soğuğa çıkmadan önce sigara kullanmayın.
- Aktiviteye katılmadan önce kondisyonunuzu belirli bir seviyede tutun.
- Aktivite öncesi mutlaka iyice ısının. Soğuk kas, tendon ve bağların yaralanmaya açık olduğunu unutmayın.
- Dizlik, eldiven, kask ve gözlük gibi koruyucuları mutlaka kullanın.
- Aktivite öncesi, aktivitede kullanacağınız ekipmanların kusursuz olarak çalıştığını ve bedeninize uygun olduğunu mutlaka kontrol edin.
- Bedeninizi soğuktan korumak ve sıcak tutmak için suya ve rüzgâra karşı korumalı hafif, çok katlı giysiler giyinin.
- Terliyseniz mutlaka giysilerinizi değiştirin.
- Her aktiviteye özgü tüm güvenlik kurallarını, aktiviteye katılmadan gözden geçirmeyi unutmayın.
- Eğer yeteri kadar tecrübeniz yoksa, kalifiye bir eğiticiden “yaralanma riskini azaltmak için güvenli ve doğru nasıl düşülür?” dersi alın.
- Günlük hava durumunu takip edin ve uyarıları ciddiye alın.
- Kayak, snowboard gibi sporlardan önce aktiviteyi yapacağınız bölgenin coğrafi özelliklerini mutlaka öğrenin. (Vadiler, kayalık alanlar, ağaçlık bölgeler, yamaçlar v.b.)
- Sadece çok iyi aydınlatılmış ve iyi bildiğiniz alanlarda geceleri aktiviteye katılın.
- Cadde ve sokaklarda bu tür aktiviteleri yapmayın.
- Aktivite öncesinde ve sonrasında bol miktarda su tüketin.
- Kas, eklem ağrılarınız varsa ve yorgunsanız, bu aktiviteleri erteleyin, katılmayın
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