Kış sporu yaralanmaları tatilin son günü artıyor

Türkiye’de kış sporlarına ilgi her geçen gün artıyor. Buna bağlı olarak da kayak ve buz pateni gibi sporlara bağlı yaralanmalar da artıyor. Burkulma, kırık, kafa travmaları gibi yaralanmaların ağırlıklı olarak tatilin son günü görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi “Çoğunlukla kişilerin tatilin son gününü daha verimli geçirmek için kendilerini ve şartları aşırı zorlamasına bağlı olarak yaralanma ve kazalar ağırlıklı olarak ‘son gün’ meydana geliyor” dedi.

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu’nun 2015 yılı verilerine göre kış sporlarına bağlı olarak meydana gelen yaralanmalar nedeniyle acil servislere ve doktora müracaat eden, hastanelerde tedavi gören hasta sayısı 240.000’nin üzerinde. Bu yaralanmaların 88.000’ni kayak, 61.000’ni snowboard, 50.000’ni buz pateni, 47.000’ni ise kızak, snow tubing gibi sporlar nedeniyle meydana geliyor.

Kış sporu yaralanmalarını önlemek için yorgun olarak bu tür aktiviteden uzak durulmalı

Sık görülen kış sporu yaralanmalarının burkulmalar, kafa travmaları, kırık ve çıkıklar ve “Frostbite” denilen aşırı soğuğa uzun süre maruz kalmaya bağlı ortaya çıkan el ve ayak parmaklarındaki donmalar olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi “Genel olarak, bu yaralanmaların çoğu kişilerin fiziksel kondisyonlarını iyi seviyede muhafaza etmeleri, kazalara karşı uyanık olmaları ve yorgun olarak bu tür aktivitelerden sakınmaları ile önlenebilir” açıklamasında bulundu.

Kış sporlarında kazalardan korunma yolları