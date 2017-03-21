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Kısır erkekler kansere daha çabuk yakalanıyor

Kısır erkekler kansere daha çabuk yakalanıyor Paylaş :

  |   Kategori: Kısırlık / Tüp Bebek, Medyada Sağlık Haberleri

1989 yılından bu yana sürdürülen araştırma tamamlandı. Sonuç: Kısır erkekler kansere daha çabuk yakalanıyor! Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr Betül Görgen, Standford Hastanesi Erkek Kısırlığı Bölümü’nde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi:

“Araştırma kapsamında yaş ortalaması 35,7 olan 2 bin 238 erkek takip edildi. Bu erkeklerin 451’i azospermikti (meni örneğinde hiç sperm olmayan).

Araştırmacılar bu erkekleri yaklaşık yedi yıl takip ettiler. Kısır erkeklerin 29’unda ortalama 5,8 yıl sonra kanser gelişti. Eğer kanser oranı genel popülasyonla benzer olsaydı sadece 16,7’sında kanser gelişirdi. Oysa kısır erkeklerde kanser gelişme olasılığı 1,7 kat daha fazla olmuştur.

Daha ileri analizler azospermik erkeklerin genel popülasyona göre üç misli daha fazla kanser tanısı aldıklarını göstermiştir. Ayrıca 30 yaşından önce azospermik olan bir erkekte kanser gelişme riski genel popülasyona göre sekiz kat fazladır.

Erkekler neden kadınlardan daha sık kansere yakalanıyor?

Daha önceki araştırmalar kısır erkeklerde testis kanseri oranının arttığını bildirmiştir. Fakat azospermik erkeklerde beyin, prostat ve melanom gibi farklı kanser türleri de görülmektedir.

Bu nedenle azospermi tanısı konmuş erkekler ilerleyen yıllarda kanser taramaları konusunda daha özenli olmalılar.

İnsan genomunda bulunan genlerden yaklaşık dörtte biri üreme konusuyla ilgilidir. Bu nedenle kabaca üreme kapasitesi o kişinin genetik sağlığının da bir ölçümüdür.”


 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
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