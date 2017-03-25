Kızılay’a kan veren 70 kişide HIV virüsü çıktı

Yapılan testlerde Kızılay’a kan veren 70 bağışçıda HIV virüsü çıktı. Testlere verilen dikkat daha da arttı. Kızılay geçtiğimiz yol, 70 gönüllü bağışçıda HIV virüsü olduğunu saptadı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, virüsün kanda tespit edilme süresi olan pencere döneminin kısalmasıyla, kanın güvenliğinin önemli oranda arttığını söyledi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kurumun kullandığı tarama testleriyle HIV’in pencere dönemini 6-8 güne indirdiğini söyledi. Yani virüs alındıktan 6-8 gün sonra kanda saptanabiliyor. Bu süre daha önce 2-3 aydı. Kurum yine kullandığı tarama yöntemleriyle, hepatit B ve C virüslerinin pencere dönemlerini de yarı yarıya düşürdü.
Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre, halen ülkedeki bin 200 hastanenin kan tedarikini Kızılay yapıyor. 29 hastane ise geçici kan bankası işletme hakkına sahip. Kınık, bu 29 hastanenin de kan bankalarının kapanacağını belirtti. Kan örneklerine “paranoya düzeyinde” özen gösterdiklerini anlatan Kınık, “Kanları test ederken bir de şahit numune saklıyoruz. Daha sonra sorun olursa, kanda sıkıntı var mı, yok mu bakabilelim diye. Testlerimizin duyarlılığı yüksek olsa da tıp teknolojisi tüm vakaları yakalamamıza olanak vermiyor. Ancak pencere döneminin kısalması kanın güvenliğini önemli oranda artırdı” dedi.
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