Wellcare
Wellcare

Kızılay’a kan veren 70 kişide HIV virüsü çıktı

Kızılay’a kan veren 70 kişide HIV virüsü çıktı Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Yapılan testlerde Kızılay’a kan veren 70 bağışçıda HIV virüsü çıktı. Testlere verilen dikkat daha da arttı. Kızılay geçtiğimiz yol, 70 gönüllü bağışçıda HIV virüsü olduğunu saptadı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, virüsün kanda tespit edilme süresi olan pencere döneminin kısalmasıyla, kanın güvenliğinin önemli oranda arttığını söyledi. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kurumun kullandığı tarama testleriyle HIV’in pencere dönemini 6-8 güne indirdiğini söyledi. Yani virüs alındıktan 6-8 gün sonra kanda saptanabiliyor. Bu süre daha önce 2-3 aydı. Kurum yine kullandığı tarama yöntemleriyle, hepatit B ve C virüslerinin pencere dönemlerini de yarı yarıya düşürdü.

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre, halen ülkedeki bin 200 hastanenin kan tedarikini Kızılay yapıyor. 29 hastane ise geçici kan bankası işletme hakkına sahip. Kınık, bu 29 hastanenin de kan bankalarının kapanacağını belirtti. Kan örneklerine “paranoya düzeyinde” özen gösterdiklerini anlatan Kınık, “Kanları test ederken bir de şahit numune saklıyoruz. Daha sonra sorun olursa, kanda sıkıntı var mı, yok mu bakabilelim diye. Testlerimizin duyarlılığı yüksek olsa da tıp teknolojisi tüm vakaları yakalamamıza olanak vermiyor. Ancak pencere döneminin kısalması kanın güvenliğini önemli oranda artırdı” dedi.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla