Koçak Farma CEO’su Hakan Koçak: Türk İlaç Sanayii Ar-Ge ile büyüyecek

Türkiye ilaç endüstrisi, biyoteknoloji alanında daha yüksek katma değerli ürünler üreterek, küresel bir ilaç üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmeyi hedefliyor. CPhI İstanbul 2017’nin gümüş sponsoru olan Koçak Farma CEO’su Uzm. Dr. Hakan Koçak, Türkiye’nin ilaç üretiminde bölgesel üs haline gelmesinin ancak güçlü bir Ar-Ge yapılanması ve yüksek teknolojili yatırımlarla mümkün olabileceğinin altını çiziyor. Türkiye’de ilaç sektörü, üretim ve ihracat olanağına sahip, katma değeri yüksek olan sektörlerden biri. Dünya ilaç pazarındaki yeri gittikçe artan biyoteknolojik ilaçların Türkiye’deki üretimine yönelik çalışmaların önemi artarken, üretici firmalar ise Ar-Ge noktasında çalışmalarına hızla devam ediyor.

CPhI İstanbul Türkiye’nin ilk biyoteknolojik ilaç üreticisini ağırlıyor

Türkiye’de ilaç sektörünün geleceğini belirleyecek en önemli unsur, karlılık sıkıntılarına rağmen şirketlerin Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verilmesi olarak görülüyor. Koçak Farma, Türkiye’nin ‘Vizyon 2023 Stratejik Planı’ doğrultusunda, geleceğin ilaçlarına yönelik araştırma ve inovasyon etkinliklerini yürütmek amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge merkezine sahip. Ar-Ge merkezinde 70 civarında bilim insanı, yeni moleküller ve biyoteknolojik ürünlerle ilgili çalışma yapıyor.

Türkiye’de ilk biyoteknolojik ilacı üreterek tıbbın hizmetine sunduklarını ve CPhI İstanbul 2017’de, ileri teknoloji donanımlı biyoteknolojik ilaç tesislerinde üretilen insülini tanıtacaklarını belirten Koçak Farma CEO’su Uzm. Dr. Hakan Koçak; “2016 yılı bizim için biyoteknolojiye yatırım yılı oldu. Biyoteknoloji ilaçların yanında aşılar, kan ürünleri ve özellikle kanser ilaçlarında, iç piyasada ve uluslararası pazarlarda büyümeyi öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Bu hedefle birlikte, Eczacıbaşı-Baxter Grubu serum ruhsatlarını, markalarını ve teçhizatını satın alarak global serum teknolojisini de firmamızın portföyüne kazandırdık” dedi.

“Türk İlaç Sanayii global ilaç pazarında hak ettiği payı alamadı”

Türkiye’nin Avrupa, Afrika ve Asya coğrafyasının ortasında gelişen doğal bir lojistik ve ticari merkez konumunda olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Hakan Koçak; “Türkiye ilaç sektörü, sahip olduğu yetişmiş insan gücü ve teknoloji üretebilecek yetkinliğe ulaşmasına rağmen yüksek katma değerli, ileri teknoloji gerektiren onkoloji ve biyoteknoloji ürünlerinde ithalata bağımlıdır. Bu nedenle 2016 yılında Türkiye İlaç Sanayisi ihracatta ve global ilaç pazarında hak ettiği payı alamamıştır” dedi.

CPhl İstanbul 2017 İlaç Fuarı ile Türkiye, 4’üncü kez uluslararası bir ilaç etkinliğine ev sahipliği yapacak diyen Koçak; CPhI İstanbul’un ülkemizin önde gelen ilaç firmaları ile uluslararası firmalar arasında rekabetçi iş birliği olanakları sunduğunun altını çiziyor.

CPhI Istanbul 2017, UBM EMEA (İstanbul) tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) destekleri, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (İEİS) resmi ortaklığı ve DEVA Holding’in elmas, BD Medical Pharma altın ve Koçak Farma’nın gümüş sponsorluğunda düzenlenecek. Türk İlaç ve Serum Sanayii, American Chemical Society, Shangai Acebright Pharma Group, Analitik Kimya ve MTM de CPhI İstanbul’un sponsorları arasında yer alıyor.