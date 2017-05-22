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Kök hücreden kan hücresi üretimini sağlayan iki farklı yöntemin keşfedildi

Kök hücreden kan hücresi üretimini sağlayan iki farklı yöntemin keşfedildi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Araştırmalar, laboratuvarda kök hücreden kan hücresi üretimini sağlayan iki farklı yöntemin keşfedildiğini ortaya koydu. 20 yıldır devam eden çalışma, sınırsız kan üretiminde ve genetik hastalıkların tedavisinde önemli bir adım olacak.

Bilim dergisi Nature’da yayımlanan araştırmalar, laboratuvarda kök hücreden kan hücresi üretimini sağlayan iki farklı yöntemin keşfedildiğini ortaya koydu.

Sabah’ın haberine göre; bilim insanları, iki araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmaların sınırsız kan üretiminde ve genetik hastalıkların tedavisinde önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

20 yıldır devam eden ilk çalışmada yetişkin farelerin hücreleri, indüklenmiş pluripotent kök hücreye dönüştürülerek, yeni kan hücrelerinin üretilmesi sağlandı. Harvard Üniversitesi’nden Ryohichi Sugimura, “Bu çalışma sayesinde kanında genetik bozukluklar bulunan hastaların hücreleri alınarak, genetik bozuklukları giderilebilir ve çalışan kan hücreleri üretilebilir. Ayrıca bu yöntem bize sınırsız kan üretimi yapma şansı sağlıyor” diye konuştu.

Cornell Üniversitesi’nden Shahin Rafii öncülüğünde yürütülen diğer araştırmada ise farelerin akciğerlerinden alınan kök hücrelerin, kan hücresine dönüştürülüyor. Çalışmanın öneminden bahseden Rafii, “Bu oyun değiştirici bir buluş, sadece bizi kan bozukluklarını iyileştirme imkanının yanı sıra kendini yenileyebilen kök hücrelerin karmaşık biyolojilerini yakından tanımamızı sağlayacak” dedi.


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