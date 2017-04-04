Kolda yetiştirdikleri kulağı kafaya naklettiler

The İndependent’da yer alan haberde, Çinli plastik cerrah Op. Dr. Guo Shuzhong’un, hastasının kolunda yetiştirdiği kulağı kafasına nakletmeyi başardığı bilgisi verildi.

Dr. Guo, Çin’deki yerel bir medyaya, 2015’teki bir trafik kazasında yüzünün sağ tarafına ciddi darbeler alarak kulağını kaybeden hastasının, aylarca kolunda yetiştirdiği kulağı kafasına naklettiklerini ve kan akışını sağlayabildiklerini ifade etti.

Shuzhong, hastanın kıkırdak ve kaburga kemiğinden aldığı örneklerle yeni bir kulak yarattı.

Hastanın kolunda oluşmaya başlayan organın olgunlaşmasının ardından, kulak hastanın kafasına nakledildi.

Çinli cerrah, ülkesinde ilk yüz nakli yapan doktoru unvanını da taşıyor.

Dr. Shuzhong, kulak transplantını diğer hastalarında da uygulayarak, bu tekniğe öncülük etmeyi umduğunu aktardı.