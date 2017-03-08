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Kolombiya’da estetik ameliyatlara son iki yılda 45 kurban

Kolombiya’da estetik ameliyatlara son iki yılda 45 kurban Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Kolombiya’da son iki yılda 45 kişinin estetik ameliyat sonrası hayatını kaybettiği bildirildi. Ölümler en fazla Valle del Cauca yönetim bölgesinde görüldü. El Espectador gazetesinde yer alan habere göre, Kolombiya Adli Tıp ve Bilimler Enstitüsü (INMLCF), 2015 yılından 2016 sonuna kadar 43 Kolombiyalının estetik ameliyatlarının ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Enstitü, 2015 yılında 11’i kadın 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, bu sayının 2016 senesinde 24’ü kadın toplam 30 kişiye çıktığına dikkati çekti.Gazeteye göre, INMLCF verilerinde kurbanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturdu. Enstitü, hayatını kaybedenlerin büyük oranda 40-49 yaşlarında olduklarını da kaydetti.

Valle del Cauca yönetim bölgesinin 14 kişiyle estetik ameliyatına en fazla kurban veren yer olduğunu işaret eden INMLCF, bu sene de yine aynı bölgede bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Enstitü, 2017 yılında Bogota’da da hayatını kaybeden bir kişi dahil olmak üzere Kolombiya’da son iki yılda estetik ameliyatının ardından 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (AA)

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