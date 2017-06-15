Kontrolsüz hipertansiyonda 9 gizli tehlike

Ülkemizde her 3 erişkinden 1’inde görülen hipertansiyon, günümüzde giderek yaygınlaşan çok önemli bir sağlık sorunu. Kan basıncının yüksek olması anlamına gelen hipertansiyon kontrol altına alınmadığında kalp krizinden görme kaybına dek ciddi sonuçlara yol açabilse de, toplumumuzda ne yazık ki bu hastalığa karşı yeterli bilinç oluşmuş değil. Acıbadem International Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Güliz Erdem “Hipertansiyonu olan pek çok kişiden ‘ama benim şikayetim yok’ yorumunu çok sık duyuyoruz. Oysa şikayetin olmaması yüksek kan basıncının olmadığını veya zararı olmadığını göstermiyor. Hissedilmese bile kan basıncı yüksekliği sağlık problemlerine neden olmaya devam ediyor” diyor. Kan basıncı yüksek olduğunda, özellikle enseden başlayan baş ağrısı, burun kanaması, nefes darlığı gibi şikayetler olabileceği gibi, uzun yıllar hiçbir belirti vermeden de aynı yüksekliğin görülebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Güliz Erdem “Hipertansiyonda hekiminizin önerdiği tedaviyi devamlı ve düzenli uygulamanız; doktorunuz değiştirmediği sürece ilaçlarınızı kesmeyip, değiştirmemeniz çok önemlidir. Kan basıncı diyet, mevsim değişiklikleri, psikolojik durum veya ilaçlar gibi birçok faktörden etkilenebilir. Hipertansiyonu olan kişilerin kendi kan basınçlarını kontrol etmeleri ve değişiklik görmeleri halinde doktorlarına danışmaları gerekir” diyor. Doç. Dr. Güliz Erdem, kontrol altına alınmayan hipertansiyonun yol açabildiği 9 tehlikeyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kalp krizi

Kalp kasını besleyen koroner damarların daralmasında ve tıkanmasında kontrolsüz hipertansiyon en önemli risk faktörlerinden biri. Bu durumda kalbi besleyecek oksijenden zengin, yeterli kan akımının sağlanamaması sonucu oluşan göğüs ağrısı, göğüste rahatsızlık hissi, nefes darlığı kalp krizinin en sık görülen belirtileri olarak öne çıkıyor.

İnme

Kontrolsüz yüksek kan basıncı, beyin damarlarının hasar görmesi ve daralmasına, çatlamasına sebep olabiliyor. Bunun yanı sıra kan basıncı yüksekliğinin de oluşmasında etken olduğu pıhtının, beyin damarını tıkaması da inmeye yol açabiliyor.

Kalp yetmezliği

Yüksek kan basıncı olduğu zaman kalp kası, kanı vücuda pompalamak için kalınlaşıyor. Zamanla kalınlaşmış kalp kası, yeterli kanı pompalamak için gerekli fonksiyonunu yerine getiremiyor ve kalp yetmezliği oluşuyor.

Hafıza sorunları

Beyin damarlarına kan basıncı yüksekliğinin verdiği zarar hafıza, düşünme ve konuşma becerilerini olumsuz yönde etkiliyor.

Böbrek hastalığı

Doç. Dr. Güliz Erdem “Böbreklerin kandaki atıkları süzebilmesi; düzenli sıvı, hormon, tuz, asit dengesini sağlayabilmesi için sağlıklı damarlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle yüksek kan basıncına bağlı bu sistemdeki düzenin bozulması, çeşitli böbrek hastalıklarına yol açar. Vücudun kan basıncını düzenlemesi de daha da zorlaşır” diyor.

Periferal damar hastalıkları

Bacak damarlarında, damar sertliğinin oluşması sonucu kan akımı etkilenirse, ayaklarda ve bacaklarda ağrı, kramp, uyuşma oluşabiliyor.

Göz damarlarında kalınlaşma, daralma

Kan basıncı yüksekliği tedavi edilmezse gözde retinaya giden hassas damarlara zarar verebiliyor; sonuç kalıcı görme kaybına kadar farklı seviyelerde görme sorunlarına sebep olabiliyor. Aynı zamanda inmeye neden olan kontrolsüz kan basıncı da görme kayıplarına yol açabiliyor.

Cinsel fonksiyon bozuklukları

Yapılan bilimsel çalışmalar; hem erkek hem de kadınlarda kan basıncı yüksek olanlarda cinsel fonksiyon bozukluklarının, hipertansiyonu olmayan kişilere göre daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

Aort anevrizması

Doç. Dr. Güliz Erdem “Kan basıncının yüksek olması, zamanla damar duvarında zayıflama olması sonucunda, damarın bir kesiminde genişleme ve anevrizma olarak tanımlanan balonlaşmaya sebep olabilir. Anevrizma vücudun her yerindeki damarlarda oluşabilmekle birlikte, sıklıkla vücudun en büyük damarı olan aortada bulunur ve yırtılarak hayatı tehdit eden kanamalara sebep olabilir” diyor.