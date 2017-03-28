Konya’da 65 eski sağlık çalışanı için gözaltı kararı

Konya merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Bylock kullandıkları iddia edilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 15 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 65 eski sağlık çalışanını yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.
Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandıkları iddia edilen şüphelilerden, daha önce görevden alınan 34 eski sağlık çalışanı gözaltına alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 31 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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