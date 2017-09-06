Kronik hastalıklar, sağlıkta veri toplama ve güvenlik ihtiyacını artırıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve EY Türkiye tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Oğuzhan Süral öncülüğünde düzenlenen “Sağlıklı Buluşmalar” toplantısı “Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunmasına Bütünsel Yaklaşım” başlığı altında gerçekleşti. Süral, “Kronik hastalıkların artması, sağlık bakımlarının sürekliliğini sağlayabilmede hasta verisi ihtiyacını doğuruyor. Ancak sağlıkta süreklilik ile mahremiyet arasındaki dengeyi kurmamız gerekiyor” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY Türkiye tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Oğuzhan Süral öncülüğünde düzenlenen “Sağlıklı Buluşmalar” ortak akıl toplantılarının ilki Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda “Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunmasına Bütünsel Yaklaşım” konusu ele alındı. Toplantıya katılan uzmanların görüşleri doğrultusunda kişisel verilerin toplanması, saklanması ve işlenmesi hususunda alınması gereken izinler ve yaşanan zorluklar, hukuki dayanaklar ve bilişim teknolojilerinin sektöre sağladığı katkılar konuşuldu.

Süral toplantıda yaptığı açılış̧ konuşmasında gelenekselleştirmeyi planladıkları “Sağlıklı Buluşmalar” toplantılarının birincisini gerçekleştirmekten duydukları mutluluğu ifade ederek şunları söyledi: “Sağlık Bilimleri Enstitümüz ile eğitim alanında büyümenin yanı sıra iş dünyasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Sağlıklı Buluşmalar ortak akıl toplantılarıyla sektörün her yönünü irdeleyerek sağlık alanına farklı bakış̧ açıları getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda; hem sağlık sektörünü ve sektör ile doğrudan ilişkili kuruluşları hem de vatandaşlarımızı doğru bilgilendirip ve yönlendirerek ülkemizde sağlık hizmetleri kalitesinin daha da yükseltilmesine destek olacağımıza inanıyorum.”

Sağlıkta kişisel verilerin korunması konusu kamusal alanda tartışılmalı

Süral, konunun hasta bireyler açısından önemine değindi ve bireylerin bu konuda açık bir biçimde bilgilendirilmesinin gerektiğini söyledi. Süral, “Aslında sağlıkta kişisel verilen korunması, çok uzun zamandır hem dünyada hem de Türkiye’de tartışılan bir konu. Bu konuda kişisel bilgi mahremiyeti, bağlamsallık ve güvenlik olmak üzere üç temel konsept bulunuyor. Türkiye’de bizim öncelikle yasalardan çok bu konseptleri konuşmaya ihtiyacımız var. Öncelikle vatandaş bakış açısıyla bu konuyu tartışmaya ihtiyacımız var” dedi.

Süral, sağlık bakımının sürekliliğini sağlamak ile kişisel mahremiyet arasında bir çatışma olduğuna değindi ve şöyle devam etti: “Kronik hastalıkların artmasıyla birlikte sağlık bakımlarının sürekliliğini sağlayabilmek için hasta verisine ihtiyacımız var. Bu dengeyi bir şekilde kurabilmemiz lazım.”

Verilerin kullanılabilirliği ve güvenliği arasındaki denge önemli

Toplantıda, kişisel verilerin korunması konusunda hastaneler tarafında henüz sürecin başında olunduğu belirtildi. Süral, sağlık sektörünün henüz araştırma ve kapsam belirleme aşamasında olduğuna işaret ederek şu değerlendirmede bulundu: “Mevcut durumda veriye gerçekten erişilmesi gereken durumların ve rollerin üzerinden geçilerek sınırlandırılması amaçlanıyor. Verinin kullanılabilirliği ile güvenliği arasındaki denge sağlandığında düzenlemelerin üzerinde çalışılmaya başlanabilir. Bahçeşehir Üniversitesi olarak, büyük veri (Big Data), Endüstri 4.0 ve siber güvenlik ile ilgili yüksek lisans programlarımız bulunuyor. Sağlık bilişimi yüksek lisans programımızın da bu noktada ciddi bir açığı kapatacağını düşünüyorum.”

Siber güvenlik sağlık kuruluşlarının ilk önceliği

‘Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu’nun 2016 yılına ilişkin raporuna göre; geçtiğimiz yıl sağlık kuruluşlarının %80’i bir siber saldırıya maruz kaldı ve %85’i 2017 yılında iş önceliğinin ‘bilgi güvenliği’ olacağını ifade ediyor. Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve veri koruma programlarının sağlıkta kişisel verilerin korunmasında temel taşlar arasında yer aldığını ifade eden Süral, “Önümüzdeki yıllarda çok da kolay olacağını tahmin etmediğimiz değişiklikler olacak. Bir hasta verisinin toplanması, işlenmesi ve korunması nasıl gerekiyorsa imhası sırasında da önemli birtakım roller, sorumluluklar, süreç değişiklikleri ve bunun paralelinde birtakım bilgi sistemlerinin güncellemeleri gündeme gelecek. Adapte etmeye çalıştığımız verilerin mahremiyeti konusunun Avrupa’da 30-35 yıllık bir geçmişi var. Türkiye olarak bu konudaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeliyiz” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, yılsonuna kadar her ay “Sağlıklı Buluşmalar” ortak akıl toplantılarını düzenlemeyi planlıyor. Gelecek aylardaki toplantılarda “Şehir Hastanelerinin Hastaya ve Özel Sektöre Etkisi”, “Sağlıkta Bireyselleşme”, “Sağlık ve Bilişimin Entegrasyonu” ve “Sağlık Sektörüne Endüstri 4.0 Bakışı” konuları alanının uzmanları tarafından değerlendirilecek.