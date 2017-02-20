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Kubilay Destegüloğlu, Boehringer Ingelheim Türkiye Hayvan Sağlığı Müdürü oldu

Kubilay Destegüloğlu, Boehringer Ingelheim Türkiye Hayvan Sağlığı Müdürü oldu Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Kubilay Destegüloğlu, Sanofi Hayvan Sağlığı Birimi Merial’in Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, Boehringer Ingelheim’in Merial’i bünyesine katmasıyla birlikte, Şubat 2017 itibari ile Boehringer Ingelheim Türkiye Hayvan Sağlığı Ülke Müdürü olarak atandı.

Dünyanın en büyük ikinci hayvan sağlığı işletmesi olan Boehringer Ingelheim’in Türkiye Hayvan Sağlığı Ülke Müdürü olarak atanan Kubilay Destegüloğlu, sahip olduğu geniş tecrübe ve uzmanlığıyla Boehringer Ingelheim Hayvan Sağlığı ile Merial’ın Türkiye’deki entegrasyonuna rehberlik edecek ve firmanın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.

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