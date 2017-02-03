Küba’da tedavi fırsatı

Kanser gibi amansız hastalıkların tedavisi ile endokrinoloji ve ortopedi alanlarında Küba’daki sağlık hizmetlerinden, Türk hastalarının yararlanabilmesi için Pekkan Grubu’na ait Miramar firmasına yetki verilmesi, Büyükelçi Casals’ın katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu.

Casals, Ankara’da düzenlenen toplantıda, Küba’nın, kanser gibi amansız hastalıkların tedavisinde alternatifler sunduğunu söyledi. Casals, “Sağlık konusunda büyük araştırmalar yaptık. Bilim ve araştırmadan vazgeçmeyerek, kanser dahil bazı hastalıkların tedavisinde önemli başarılar elde ettik. Bu imkanlarımızı, bizlerin dostu olan Türk insanına da sunmak istiyoruz. Küba’daki tedavilerimiz ‘sihir’ değil.” diye konuştu.

Pekkan Grubuna ait Miramar firması yetkililerine verdikleri taahhütleri yerine getirmelerinden dolayı duydukları güveni dile getiren ve teşekkür eden Casals, “Sağlık sektörü de içinde olmak üzere Küba’daki değişik otoritelerle imzalanan anlaşmalara bir yenisini daha ekliyoruz.

Özellikle sağlık konusu çok hassas olduğu için bu konuda ilgilenecek firmaları ciddi şekilde yoğunlaşarak seçiyoruz. Küba Sağlık Bakanlığından bu konudaki en üst düzey seviyedeki otoriteyi çok yakında çağıracağız ve tekrar bir toplantı yapacağız. Küba’daki sağlık sektöründen yararlanmak isteyen Türk hastaların da bu firma aracılığı ile imkanlardan yararlanmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ”

Sağlık gibi bir hayati bir konudan “kar” elde etmek amacıyla hareket etmediklerinin altını çizen Casals, uzun yıllar ABD ambargosu altında kalan ülkesiyle başka alanlarda da işbirliği yapılabileceğini belirtti. Casals, “Küba ekonomisi kalkınıyor. Türkiye ile birçok konuda işbirliği yapabiliriz. Örneğin güneş enerjisini kullanma konusunda Türk firmaları ülkeme yatırım yapabilirler. Türk inşaat firmalarının çok güzel işler başardıklarını biliyorum, onlar açısından da Küba’da büyük fırsatlar var.” değerlendirmesinde bulundu.

“SAĞLIK SEKTÖRÜNDE DEVRİM YARATACAK”

Miramar Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Volkan Pekkan da Küba’nın kanser, şeker ve ortopedi hastalarına alternatif tedavi yöntemleri sunduğunu belirterek, “Tedaviye ihtiyacı olan hastalara, doktor raporu ile başvurmaları halinde Küba’nın sunduğu tüm sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız. Küba, sağlık konusunda büyük başarı sağlamış durumunda. Sağlık sektöründe devrim yaratacak bir uygulamayı Türk hastalarına sunuyoruz. Vize işlemlerinden tutun da orada kalacak yere kadar her şey ile biz ilgileniyoruz. Türkiye’ye dönüşte sağlık hizmetlerinin devamında da yardımcı olacağız” diye konuştu.

Küba’da yabancı hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerinin koşullarını da anlatan Pekkan, “Küba Büyükelçiliği aracılığıyla başvuru kabul ediliyor. Biz de bu konuda dünyada ilk olarak Büyükelçilik ile işbirliği içinde bunu yapacağız” dedi.