Laboratuvarda yüzde 100 gerçek et üretildi

22 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

Memphis Meats’in şimdiye kadar 22 milyon dolar bağış topladığı söylenirken, bağışın önemli bir kısmının ünlü yatırımcılar Bill Gates, Richard Branson ve ünlü gıda şirketi Cargill’den geldiği belirtildi. Mosa Meat ve SuperMeat gibi alandaki diğer şirketler de ‘temiz et’i piyasaya sürmek için Memphis Meat ile rekabet içerisine girdi.

Branson konuyla ilgili Bloomberg’e yaptığı açıklamada “30 yıl içerisinde hiçbir hayvanı öldürmek zorunda kalmayacağımıza ve elde edilen etin temiz et veya bitkilerden elde edilen et olacağına inanıyorum. Hem tadı bildiğimiz etle tıpatıp aynı olacak hem de daha sağlıklı olacak” ifadelerini kullandı.

MALİYETİNİN DÜŞÜRÜLMESi HEDEFLENİYOR

2013 yılında üretilen ilk ‘temiz et burger’in maliyetinin 330 bin dolar olduğu belirtilirken, bugün temiz etin gramının 40 dolar maliyetle üretildiği öğrenildi. Hedefin ise maliyeti konvansiyonel olarak üretilen tavuklardan daha düşük seviyeye çekmek olduğu söyleniyor. Dünyadaki toplam et tüketimi hacminin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.