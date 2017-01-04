İlaç fabrikasında yanlış kimyasal maddeler karıştı ve 6 işçi zehirlendi

İlaç fabrikasında yanlış kimyasal maddeler karıştı ve 6 işçi zehirlendi Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi


Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir ilaç fabrikasında yanlış kimyasal maddelerin karıştırılması nedeniyle 6 işçi zehirlendi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir firmaya ait ilaç fabrikasında, saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, yanlış iki maddenin karıştırılması sonucu açığa çıkan gazdan 6 işçi zehirlendi.

Fabrika yöneticilerin haber vermesi üzerine tesislere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zehirlenenlerden 2 kişi Çorlu Devlet Hastanesi, 4’ü ise Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çerkezköy Devlet Hastanesi acil servis girişi şeritle ikiye ayrılırken, zehirlenen dört işçi kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeler arındırma ünitesinde tedavi altına alındı. (DHA)

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