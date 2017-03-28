İlaç Raporu’ndan çarpıcı rakamlar! 163 ton ilaç, kutusu bile açılmadan çöpe gidiyor!

ÇEKOOP’un açıkladığı Atık İlaç Raporunda çok çarpıcı veriler var! Bugüne kadar topladıkları 362 bin kilogramlık atık ilaç verilerini açıklayan Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) yönetim kurulu üyesi Eczacı Ayşem Jale Kıhtır, topladıkları atık ilaçların %29’unun son kullanma tarihinin geçmediğini, %45’inin ise hiç açılmadığını söyledi. Buradan hareketle yapılan bir hesapla, ÇEKOOP’un topladığı 362 bin kilogramlık ilacın %45’i olan yaklaşık 163 ton ilacın kutusu bile açılmadan çöpe atıldığı anlaşılıyor. CPHI İstanbul 2017 İlaç Bileşenleri fuarında bir açıklama yapan Eczacı Ayşem Jale Kıhtır, atık ilaçlarla ilgili çarpıcı bilgileri paylaşarak, bugüne kadar topladıkları 362 bin kilogramlık atık ilaç verilerini açıkladı.

ÇEKOOP olarak İzmir, Ege Bölgesi ve ülke genelindeki illerden topladıkları atık ilaçları imhaya gönderdiklerini belirten Kıhtır, 2012’de 22 bin 500, 2013’te 22 bin 110, 2014’te 50 bin 240, 2015’te 67 bin 80, 2016 yılında ise 85 bin 880 kilogram ilaç toplayıp imhaya gönderdiklerini ifade etti. Kıhtır, atık ilaçların yüzde 29’unun son kullanma tarihinin geçmediğini, yüzde 45’inin ise hiç açılmadığına da değinerek, çocuklara küçük yaşta atık ilaç bilincini aşılamak amacıyla geliştirdikleri ’İlaç Dedektifleri’ projesini de anlattı.

Ayşem Jale Kıhtır, “Ekim 2014 tarihinde oluşturulan ’İlaç Dedektifleri’ projesi ile öncelikle 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine, akılcı ilaç kullanımı ve atık ilaç konusunda, konuyla ilgili eğitim almış eğitmen eczacılar tarafından, günümüzün en etkili öğretim yöntemlerinden olan drama (doğaçlama, rol oynama, soru cevap, tartışma, oyun) öğretim yöntemi kullanılarak eğitimler vermekteyiz. Bu proje ile 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 158 eğitimle toplam 6 bin 211, 2015-2016 yılında 2 bin 534 olmak üzere toplam 8 bin 745 öğrenciye eğitim verilmiştir” diye konuştu.