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İlaç üretimini Türkiye’ye taşıma kararı alan Abbott, bölgesel merkez kuracak

İlaç üretimini Türkiye’ye taşıma kararı alan Abbott, bölgesel merkez kuracak Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi, Sektör

Global sağlık ürünleri şirketi Abbott, bugüne dek Türkiye’ye ithal edilen kaliteli ve markalı jenerik ilaçların üretimini Türkiye’ye taşıyor. Abbott, yüksek katma değere sahip kardiyovasküler, gastroenteroloji ve nöroloji gibi terapötik alanların tedavisine yönelik toplam 23 ürünün üretimini Türkiye’ye kaydırma kararı aldı. Teknoloji transferi ile söz konusu ilaçlar, Türkiye’de Saya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Pharmactive İlaç tesislerinde üretilecek. Abbott, yerel üretim kararıyla, Türkiye’yi ilaç iş kolunun bölgesel üssü haline getirerek, büyümekte olan Bağımsız Devletler Topluluğu’nun önemli bir merkezi olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Abbott Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Asım Çifter, global ilaç şirketinin üretimini Türkiye’ye taşıma kararıyla ilgili olarak “Yerel ilaç üretimi, yerel ekonominin desteklenmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu atılım ile hem milli ekonomiye katkıda bulunacağız hem de Abbott’un sağlıklı bir yaşama erişim imkanı veren kaliteli çözümlerine ulaşma imkanı sunacağız. Ayrıca Türkiye’de üretilmeye başlanan bu ürünlerin farklı ülkelere ihracatını da gerçekleştireceğiz.” dedi.

30 yılı aşkın süredir Türkiye’de varlığını sürdüren Abbott, küresel sağlık pazarları ve yetenekleri konusundaki uzun vadeli deneyimi doğrultusunda, Türkiye’de insanların yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmelerine yardımcı olan güçlü ürünler ve hizmetler geliştiriyor. Türkiye’de beslenme, tanı ürünleri, tıbbi cihazlar ve temel ilaç ürünleriyle sağlık sektörüne hizmet veren Abbott, yerel ilaç üretimiyle Türkiye’deki portfoyünü zenginleştirmeyi hedefliyor.

Abbott Hakkında: Abbott’da bizler sağlığın verdiği güçle hayatınızı en iyi şekilde yaşamanızı sağlamaya yardımcı olmakta kararlıyız. 125 yıldan uzun bir zamandır dünyaya – beslenme, tanı, tıbbi cihazlar ve markalı jenerik ilaçlar alanında – hayatın tüm aşamalarında daha çok sayıda insan için daha fazla olasılık yaratan yeni ürünler ve teknolojiler kazandırıyoruz. Bugün, 94,000 çalışanımızla hizmet verdiğimiz 150’den fazla ülkede insanlara hem daha uzun, hem de daha iyi bir hayat sunmak için çalışıyoruz.

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