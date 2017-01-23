Lif zengini Çiya (Chia) tohumunun faydaları ve kullanımı! Bu bitki diyabet riskini azaltıyor

Son yıllarda gündeme gelen ve beslenme listelerinde sıkça görülen Çiya, yüksek miktarda lif ve omega-3 yağ asidi ile bol miktarda kaliteli protein, mineral ve antioksidan içeriyor. Bu özellikleri ile yemeklere kolayca uyum sağlayan Çiya, kalp hastalığı ve diyabet riskini azalttığı gibi sindirim sistemini de güçlendiriyor. Dünya sofralarının gözde ürünü haline gelen Çiya bitkisi Türk mutfağında da değişik tariflerle kullanılmaya başlandı. Çiya bitkisi hem diyet hem de beslenme listelerinin üst sıralarında yer alıyor. Çiya tohumlarının yüksek miktarda lif ve omega-3 yağ asidi ile bol miktarda kaliteli protein, mineral ve antioksidan içerdiğini söyleyen Duru Bulgur Beslenme Uzmanı Seçil Kenar, Çiya ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı:

Çiya tohumu bütün yemeklere uyum gösteriyor

Çiya tohumunun en önemli avantajlarından biri bütün yemeklere uyum gösterebilmesi ve kolaylıkla tüketilmesidir. Hafif bir lezzete sahip Çiya, hemen hemen her şeye ilave edilerek tüketilebiliyor. Çiya tohumunu salata, kahvaltı gevreklerine, yoğurda veya içeceklerinize ekleyebilirsiniz. Sıvı gıdaları iyi şekilde emebilen Çiya, bu özelliği sayesinde kimi sosları koyulaştırmak ya da tariflere göre yumurtanın yerine de kullanılabilir. Çiya tohumunu öğütmeye, suda bekletmeye veya pişirmeye gerek yoktur.

Çiya tohumu Diyabet riskini düşürüyor

100 gramında 468 kalori barındıran Çiya tohumunun içerdiği karbonhidratların büyük çoğunluğunun lif şeklindedir. Birçok insan yeterli düzeyde lif almamaktadır fakat gerekli oranda lif tüketmek, bağırsak sağlığına ve başka birçok iç organın sağlığına faydası çoktur. 24 gram yani günlük tüketilmesi gereken Çiya tohumunda 7,89 gram lif bulunmaktadır. Bu oran kadın ve erkeklerin günlük gereken lif miktarının büyük bir çoğunluğunu karşılamaktadır.

Günlük ortalama kadınların 25 gram, erkeklerinse 38 gram lif tüketmesi sağlık açısından çok faydalıdır. Zor çözünen ve yüksek seviye emici özelliğe sahip olan Çiya tohumu, bu sayede diyabet riskini düşürür. Çiya tohumu kalp hastalığı ve diyabet riskini azalttığı gibi sindirim sistemini güçlendirir, yüksek tansiyonlu bireylerde kan basıncını düşürür.

İşte Çiyalı hafif ve sağlıklı bir öğün tarifi

Ahududu ve Nar Taneli Chia Pudingi

Malzemeler

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 bardak süt

2 çay kaşığı bal

1/2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı ahududu ve nar taneleri karışımı

Hazırlanışı

Nar taneleri ve ahududu dışında bütün malzemeleri kapalı bir kavanoz ya da benzeri bir kabın içerisine boşaltın ve malzemelerin birbirine iyi karıştığından emin olana kadar karıştırın.

1 saat kadar bir ara verin ve 1 saat sonra aynı işlemi tekrar yapın. (isteğe göre bu karışım bir gece boyunca buzdolabında bekletilebilir) Daha sonra karışımın yarısını küçük bir kaba boşaltın.

Ahududu ve nar taneleri karışımının yarısını üzerine boşaltın. Kalan diğer karışımı da buna ekleyin ve en son üzerine kalan ahududu ve nar taneleri karışımını ekleyin. Pudinginiz servise hazır. Dilerseniz başka meyvelerle de bu tarifi deneyebilirsiniz.

Afiyet olsun.