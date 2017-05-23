Light sigara içenlerin kanser olma riski daha yüksek!

ABD’deki Ohio State Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği bir araştırma, light sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma risklerinin, normal sigara içenlere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, light sigaranın filtresinde bulunan küçük havalandırma delikleri, kansere yol açan zararlı kimyasalların akciğerlere daha çok girmesine neden oluyor.

Söz konusu araştırmanın başındaki isim Dr. Peter Shields, light sigaraların satışa sunulmasından bu yana yaygın bir akciğer kanseri türü olan ‘adenokarsinom’ vakalarının hızla arttığının altı çizerek, “Son 20 yılda ‘adenokarsinom’ vakaları hızla arttı. Bunun nedeni light sigaranın popülerleşmesi. Bu sigaranın filtresinde bulunan küçük delikler, sigarayı içen kişinin daha fazla dumanı içine çekmesine neden oluyor ve kimyasallar akciğerlerin en derin noktasına bile ulaşabiliyor” şeklinde konuştu.