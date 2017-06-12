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Lilly Kuzey Asya Pasifik’in CFO’su Türkiye’den

Lilly Kuzey Asya Pasifik’in CFO’su Türkiye’den Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Lilly Latin Amerika Finans Direktörü olarak görev yapan Okan Çömelek, Lilly Kuzey Asya Pasifik (NAPAC) CFO’su olarak atandı.

Eylül 2014’ten bu yana Lilly Latin Amerika Finans Direktörü olarak görev yapan Okan Çömelek, Nisan 2017’den itibaren, yeni görevinde Avustralya, Kore, Hong Kong, Yeni Zelanda ve Tayvan’ın finans yönetiminden sorumlu olacak. Lilly’ye 2002 yılında Finansal Analist olarak katılan ve o tarihten bu yana finans organizasyonu içerisinde farklı liderlik görevlerinde bulunan Okan Çömelek, 2010 – 2011 yılları arasında Türkiye Etik ve Uyum Direktörü görevini üstlendi. 2011’den 2014’e kadar Lilly Türkiye Finans ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışan Okan Çömelek son olarak Lilly Latin Amerika Finans Direktörü olarak atanmıştı.

Lisans eğitimini 1998 yılında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Okan Çömelek, kariyerine kurumsal bankacilik sektorunde finansal analist olarak başladı ve Lilly’ye katılmadan önce bankacilik alaninda kredi analisti olarak görev yaptı.


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