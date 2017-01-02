Lilly’de üst düzey üç atama: İnciser Akat, Sedat Altuğ ve Levent Alev

Lilly İlaç SAMETA (Güney Asya, Ortadoğu, Türkiye, Afrika) Satış Yetkinlikleri ve Ticari İlişkiler Direktörlüğü görevine İnciser Akat, SAMETA Onkoloji Medikal Lideri görevine Sedat Altuğ ve Türkiye Medikal Direktörlüğü görevine Levent Alev getirildi. Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden biri olan Lilly İlaç’ta bu yıl üst düzey üç atama gerçekleşti.

İnciser Akat: Satış Yetkinlikleri ve Ticari İlişkiler Direktörü oldu

SAMETA Satış Yetkinlikleri ve Ticari İlişkiler Direktörü görevine getirilen İnciser Akat Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra 1999 yılında Tıbbi Satış Mümessili olarak Lilly’ye katıldı. Sırasıyla Bölge Satış Müdürü ve Eğitim Uzmanı olarak çalıştıktan sonra Diyabet Ulusal Satış Müdürü olarak görev yaptı.

Diyabet Ulusal Satış Müdürlüğü görevine ek olarak, Ağustos 2012 – Şubat 2013 tarihleri arasındaki 6 aylık ‘kısa süreli görevlendirme’ kapsamında, Diyabet ve Endokrinoloji Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. 2014 yılında Satış Direktörlüğü’ne terfi etti. Daha sonra 6 aylık görevlendirme kapsamında Gelişmekte Olan Pazarlar İş Birimi’nde Satış Ekibi Yetkinliklerini geliştirmekten sorumlu olarak görev almış ve satış ekibi yetkinlikleri yönetimi acısından proses ve takip süreçlerini oluşturmuştur.

Sedat Altuğ: Onkoloji Medikal Lideri oldu

SAMETA Onkoloji Medikal Lideri görevine atanan Sedat Altuğ, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi’nde Klinik Farmokoloji üzerine ihtisas eğitimini tamamladı. Lilly’ye 2002 yılında Klinik Araştırma Doktoru olarak katıldı.

2004–2006 arasında Türkiye ve CEE (Orta ve Doğu Avrupa) bölgesinden sorumlu Onkoloji Danışmanı olarak görev yaptı. 2006’da Türkiye ve CEE bölgesinden sorumlu Kıdemli Klinik Araştırma Doktoru görevine getirildi. AMERASIA bölgesinde de bu görevi sürdürdü. 2010’da Gelişmekte Olan Pazarlar Onkoloji Kıdemli Medikal Danışmanı oldu. Lilly Hindistan Medikal ve Ruhsatlandırma Direktörü ve Gelişmekte Olan Pazarlar Kıdemli Medikal Danışmanı olarak görev aldı. 2013’te Medikal Fellow ünvanını aldı. Eylül 2013’te Lilly Türkiye’de Medikal Direktörlüğü’ne terfi etti.

Levent Alev: Türkiye Medikal Direktörü oldu

Lilly Türkiye Medikal Direktörlüğü görevini üstlenen Levent Alev, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Nöroloji Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimini tamamlayarak uzmanlığını aldı.

2003 yılında Lilly’ye Klinik Araştırma Doktoru olarak katıldı. Sırasıyla Kıdemli Klinik Araştırma Doktoru, Medikal Danışman ve Kıdemli Medikal Danışmanlık görevlerini üstlendi. Mayıs 2011’de kısa dönem görevlendirme ile Suudi Arabistan medikal ekibine destek verdi. Mart 2012’de Lilly Japonya’da Kıdemli Medikal Danışman olarak göreve başladı. Mayıs 2013’te Japonya Nöroloji/Psikiyatri Ekip Lideri görevine getirildi.