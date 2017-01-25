Yardıma giderken yaralanan İlknur hemşireden acı haber
Medikal Akademi
25 Ocak, 2017 | Kategori: Medyada Sağlık Haberleri
Gaziantep’te kaza yerinde görev yaparken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan hemşire İlknur Bedir, 11 gün sonra yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan ve alkollü olduğu iddia edilen Oğuzhan P. ise mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hemşire İlknur Bedir, 13 Ocak’ta meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası olay yerine giden sağlık ekibindeydi.
Ekip, yaralılara müdahale ederken 20 yaşındaki Oğuzhan P‘nin kullandığı araç, olay yerindekilere çarptı. Kazada, hemşire İlknur Bedir ile sağlık görevlisi Berna Kavak ağır yaralandı. Bir çocuk annesi İlknur Bedir, yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını 11 gün sonra kaybetti. İkinci kazaya neden olan ve alkollü olduğu iddia edilen Oğuzhan P. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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