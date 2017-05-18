İlko İlaç çalışanları, otizmli çocuklara eğitim desteği için ‘İyilik Peşinde’ koştu

İLKO İlaç çalışanları, Tohum Otizm Vakfı’nın gönüllü koşucuları olarak, otizmli çocuklara eğitim desteği için Bozcaada Yarı Maratonu’nda ‘İyilik Peşinde’ koştu ve çocukların özel eğitimleri için kurulan burs fonuna bağış topladı. 41 kişilik gönüllü koşucu grubuyla maratona katılan İLKO İlaç; hem maratonun en kalabalık koşu takımı hem de en çok bağış toplayan ekibi oldu. İLKO İlaç çalışanları, otizme dikkat çekmek, otizmli çocukların bağımsız, özgür bireyler olarak yaşayabilmeleri ve gerekli eğitim desteğine ulaşmaları için Bozcaada’da bu yıl 7’incisi düzenlenen Bozcaada Yarı Maratonu’nda koştu.
Adım Adım Platformu ile Tohum Otizm Vakfı’nın gönüllü koşucuları olarak “İyilik Peşinde Koşan” İLKO İlaç Koşu Takımı, 13 Mart’ta düzenlenen Bozcaada Yarı Maratonu’nda attığı adımlar sayesinde topladığı bağışlarla 2 otizmli çocuğa bir yıllık eğitim bursu sağladı. 41 kişilik gönüllü koşucusuyla maratonun en kalabalık takımı olan İLKO İlaç Koşu Takımı, yaklaşık 400 kişiden topladığı bağışlarla da maratonun en çok bağış toplayan ekibi oldu.
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