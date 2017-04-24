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Mantar antibiyotik direncine çözüm olabilir

Mantar antibiyotik direncine çözüm olabilir Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Antibiyotik yapımında kullanılan 24 mantar türü üzerinde çalışma yapan bilim insanları, mantarların içerdiği biyo-etken maddeleri üreten binden fazla gen yolunun varlığını tespit etti. Araştırmacılara göre, bu çalışmadan yola çıkılarak daha güçlü ilaçlar doğal yoldan üretilebilir ve antibiyotik direnci sorun olmaktan çıkarılabilir.

Bilim insanları, mantar DNA‘sı üzerine yaptıkları çalışmada antibiyotik ilaç üretiminde kullanılabilecek çok sayıda biyo-etken maddenin üretim yolunu keşfetti.

İsveç Chalmers Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, 90’dan fazla örnekte, biyo-etken maddenin üretimini sağlayan gen sekansını doğru tahmin etmeyi başarırken, çok sayıda antibiyotik maddenin de farklı yollardan, dahası farklı versiyonlarıyla üretilebileceğini gözlemledi.

Habertürk’ün aktardığı araştırmada “yanuthone” adlı etken maddeye odaklanan bilim insanları, maddenin binden fazla mantardan üretilebildiğini ve dahası farklı türevlerinin oluşturulabildiğini kaydetti.

Keşfin günümüzde ciddi bir problem haline gelen antibiyotiklere dirençli bakterilerle mücadele etmek için daha güçlü ilaçların doğal yollardan üretilmesini sağlayabileceği belirtildi.

Araştırmanın bulguları “Nature Microbiology” dergisinde yayınlandı.


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