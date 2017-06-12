Medyanın duayen ismi Nuray Tarhan, Medikal Akademi ailesine katıldı

Gazeteci ve iletişim danışmanı Nuray Tarhan, Medikal Akademi ailesine Yayın Koordinatörü olarak katıldı. Uzun yıllar pek çok saygın medya ve iletişim kuruluşunda gazeteci ve yönetici olarak görev yapan Nuray Tarhan, yazıları ve vizyonu ile artık Türkiye’nin lider sağlık sitesi olan Medikal Akademi’ye güç katacak. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yüksek Lisans mezunu olan Nuray Tarhan, meslek hayatına 1993’te Milliyet gazetesinde başladı.
Ekonomi gazeteciliği kariyerini Yeni Yüzyıl, Sabah ve Vatan gazetelerinde sürdüren Tarhan, 2008 yılından bu yana PR ajanslarında kurumsal düzeyde iletişim danışmanlığı görevleri üstlenmişti. Nuray Tarhan‘ın görev aldığı bazı kurumlar arasında şunlar yer alıyor: Leo PR (Medya Direktörü), Lobby İletişim Danışmanlığı (Medya Grup Koordinatörü), Türk Telekom (Medya İlişkileri Müdürü) ve TTNET (Medya İlişkileri Müdürü).
Son yıllarda pek çok ilginç projeye imza atan Nuray Tarhan, dikkat çeken yazılarıyla web siteleri ve dergilerde yer alıyordu. En son hayatimiziyiliksaglik.com’da Genel Yayın Yönetmeni görevi üstlenmiş olan Tarhan, aynı kurumda yazar olarak devam ediyor.
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