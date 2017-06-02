‘Altın Sabre’ ödülü MS’lileri konu alan ‘Melek ile Serhat’ dizisine verildi

Halkla İlişkiler alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Sabre’nin Türkiye kategorisinde ödül bu sene Melek ile Serhat projesinin oldu. Türkiye Multiple Skleroz (MS) Derneği’nin Novartis işbirliği ile hayata geçirdiği Melek ile Serhat dizisinin Sabre ödülünü getiren iletişim çalışmalarını ise Communication Partner yürüttü. Tüm dünyadan 2400 ödül başvurusunun yapıldığı 2017 Sabre Ödülleri, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde halkla ilişkiler alanında hayata geçirilmiş yılın en başarılı projelerini ödüllendirdi. Her yıl düzenlenen Sabre Ödülleri, Londra’daki Roundhouse’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

2017 Sabre Ödülleri’nin Altın Sabre başlığı altında değerlendirilen “Türkiye” kategorisinde kazanan ise Multipl Skleroz (MS) hastalığı hakkında farkındalık yaratmak ve MS’lilere sosyal yaşamda destek vermek üzere çekilen Melek ile Serhat dizi projesinin oldu. Türkiye MS Derneği’nin Novartis işbirliği ile hayata geçirdiği Melek ile Serhat, senaryosunun bütününde bir hastalığa dikkat çeken Türkiye’deki ilk dizi olma özelliğini taşıyor. Melek ile Serhat’a ödül getiren halkla ilişkiler ve medya ilişkileri çalışmalarını yürüten ajans ise Communications Partner oldu.

Geçtiğimiz yıl Dünya MS Günü’nde lanse edilen ve büyük ses getiren Melek ile Serhat’ın birinci yıl dönümü, bu uluslararası başarıyla bir kez daha taçlandı. Melek ile Serhat’ın sağlık iletişimi alanında bir ilki temsil ettiğine dikkat çeken Novartis Türkiye Ülke İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Arzum Üstün, “Bu projeye kadar ülkemizde bir hastalık hakkında farkındalık yaratmak için hazırlanmış bu çapta bir dizi projesi yoktu.

Projenin lansmanı çerçevesinde kurgulanan iletişim planı ile toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Türkiye kategorisinde alınan Altın Sabre ödülü hem projenin hem de Communication Partner ile yürüttüğümüz iletişim çalışmalarının başarısının tescili oldu” dedi.

Melek ile Serhat’ın hikayesi…

Ünlü yönetmen Gani Müjde’nin, Multiple Skleroz (MS) hastalığı ile yaşayanlardan ilham alarak senaryosunu yazdığı ve yönettiği, ünlü oyuncular Aslı Tandoğan ile Engin Hepileri’nin başrollerini paylaştığı ‘Melek ile Serhat’ dizisi, Türkiye Multiple Skleroz (MS) Derneği ve Novartis işbirliğinde hayata geçirildi. Proje tasarımını Tazefikir’in hayata geçirdiği beş bölümlük bir dizi olan Melek ile Serhat, Türkiye’nin hastalık konulu ilk dizisi olmasıyla dikkatleri çekti.

Her ikisi de MS hastası olan iki gencin aşklarının odağında geçen ve MS’li olmanın hayattan kopmak anlamına gelmediğine dikkat çekilen dizinin ana hedefi, MS’lilere sosyal yaşamda destek vermek ve MS’in daha iyi anlaşılmasını sağlamaktı. Dizide, MS’in kişiden kişiye farklılık gösterdiği belirtilerek toplumun MS’lilere önyargıyla yaklaşmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Ayrıca, dizide, yakın takip, pozitif yaklaşım ve yaşam tarzı değişikliğinin hastalığın seyri açısından büyük önem taşıdığı da vurgulanıyor.

Dizinin Star TV’nin internet sitesinde yayınlanan her bölümünün arkasından, o bölümde işlenen temayla ilgili uzman doktorlar ve MS’le yaşayanların katıldığı bölüm arkası çekimleri ise eş zamanlı olarak www.yolarkadasimsin.com sitesinde yayınlandı.Melek ile Serhat’ı bu linkten izleyebilirsiniz: https://www.yolarkadasimsin.com/melek-ile-serhat