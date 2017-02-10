Meme estetiği hakkında gerçekler

Dünya üzerinde belki de en fazla yapılan estetik cerrahi uygulaması olan meme estetiğinin, kadınların özgüvenine son derece büyük fayda sağladığını ve sadece kendilerini iyi hissetmek için yaptırdıklarını söyleyebiliriz. Peki meme estetiği hakkında gerçekten doğru şeyleri biliyor musunuz?

Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur meme estetiği hakkında açıklamalarda bulundu: “Meme estetiği yaptırmayı düşünüyor fakat bazı yalan yanlış bilgiler sebebiyle bu hayalinizi gerçekleştirmeye çekiniyor olabilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, lütfen etrafınızdan duyduğunuz, kulaktan kulağa yayılan ve çoğunlukla hatalı bilgiler olan aktarımlara itibar etmeyin. Meme büyütme, meme küçültme, meme dikleştirme kısaca meme estetiği yaptırmayı düşünüyorsanız, mutlaka bir estetik cerraha muayene olup, kafanıza takılan soruları birebir ona yöneltiniz. Gerçek bilgiye ulaşmak ancak bu şekilde mümkün olur”.

Meme estetiği hakkında doğru bilinen yanlışlar

Cihantimur, meme estetiği yaptırmayı düşünenlere, çoğunlukla yanlış bilinen konuları açıkladı:

Meme büyütme ameliyatları geçici sonuçlar verir

Meme implantlarını sağlıklı bir şekilde, güvenle ömür boyu kullanabilirsiniz. Eğer dolgu uygulaması ile ameliyatsız meme büyütme yapılacaksa, evet onun ortalama 7-8 sene ömrü vardır.

Silikon-protez-implant doğal gözükmez

Eğer vücut tipinize göre kişiselleştirilmiş bir implant kullanılırsa, doğal görünüm mümkündür. Yine de daha da doğal olmalı diyorsanız, memeye yağ transferi uygulamasını düşünebilirsiniz. Bu sayede hem bölgesel fazlalıklardan kurtulur, hem de istediğiniz dolgun hacme kavuşursunuz.

Meme büyütme sağlıksızdır

Meme büyütme için kullandığımız implantların tamamı FDA onaylıdır ayrıca bu konu hakkında sayısız araştırma yapılmış olup, bugün ehil ellerde yapılan uygulamaların tamamına yakınında herhangi bir sağlık riski gözlemlenmemiştir.

Meme büyütme basit bir uygulama, her cerrah yapar

Kesinlikle hayır. Az evvelde dediğim gibi, kişiye özel bir planlamanın çıkarılması gerekir. Bunun için anatomi bilgisi ve uzmanlaşmış el becerisi çok önemlidir ayrıca bu bir cerrahi uygulamadır, her ne olursa olsun, basit bir operasyon şeklinde algılanması hatalı olacaktır.

Arkadaşıma yaptığınız implantı istiyorum, ölçüsü ve şekli çok iyiydi

Bu çok sık karşılaştığım bir konu. Arkadaşında ya da bir ünlüde gördüğü şekli ve büyüklüğü kendine de isteyen hastalarımın sayısı çok fazla. Proporsiyon ve postür ve tabii daha pek çok madde size uyuyorsa, elbette yapılabilir. Ama meme estetiği kesinlikle kişiye özel planlanmalıdır. Söz gelimi 170 boyundaki bir bayana kullanılan implantla, 155 boyundaki bir bayanın implant ölçüsü, şekli ve hatta yerleştirme şekli bile farklılık arz eder.

Her zaman büyük göğüs iyidir

Bu cümleyi çoğunlukla göğüsleri küçük olan hastalarım söylüyor. Oysaki büyük göğüsleri olan hastalarım ise, bel ağrıları, cilt sorunları ve hatta kıyafet sorunları yaşadıkları için, tam tersini ifade ediyorlar. Haklılar da. Fiziğinize uygun olan meme boyutu makul olandır. İrilik değil dirilik aranmalıdır.

Meme implantı, meme kanseri tespitini zorlaştırıyor

Günümüzde kullanılan US ve MR, mamografi cihazları sayesinde bu şekilde bir konu söz konusu değil.

Silikonlar kanser yapar

Bu konuyla ilgili olarak, bugüne kadar ortaya çıkmış herhangi bir vaka yok. Ayrıca kullanılan implantlar bedene uyumlu ve FDA onaylıdır.

Silikonlar kolayca yırtılır, patlar, parçalanır

Silikonlar kolayca parçalanan, hasar gören bir materyalden üretilmemişlerdir. Günlük yaşantınız içindeki hareket ve çarpmalara karşı dayanıklıdır.

Meme büyütme ameliyatlarından sonra çok uzun bir iyileşme süreci var

Bu konu tamamen kullanılan teknikle ilintilidir. Ama ne olursa olsun, hasta ortalama 1 hafta içinde işe başlayabilir ve nihai sonucu ise 1. ayın sonunda yaşayacaktır.

Meme estetiği sonrası bebeğimi emziremem

Hayır, süt bezelerine herhangi bir müdahale olmadığı için, böyle bir durum söz konusu değildir. Sütünüze zarar vermez, sütünüzü artırma ya da azaltma gibi bir etkisi söz konusu değildir.

Meme büyütme operasyonları, göğüs ucunda hissizlik yapar

Araştırmalara baktığımızda çoğunluk yani %90 oranında hasta bir hissizlik durumu yaşamadığını belirtir. Kalan %9 ise, ilk 10 gün hafif bir hissizlik sorununu dile getirir. %1’lik kesim ise, oluşan komplikasyon sebebiyle bu durumu yaşamıştır. Kısaca bu şekilde bir his kaybının oluşma ihtimali çok düşüktür.

Silikonlar ısıya karşı duyarlı olmadığı için, meme bölgesi hep soğuk kalır

İmplantların vücut sıcaklığına yakın bir ısısı vardır. Ayrıca oldukça büyük bir canlı doku tabakasının altına yerleştirildiği için, hava koşullarından etkilenme ihtimali yoktur. Sıcaklığını veya soğukluğunu hissetmezsiniz.”