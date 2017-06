Meme kanserinin 8 belirtisi

Kadınlarda görülen kanserler arasında ilk sırada meme kanseri yer alıyor. Erken tanı için bu tehlikeli hastalığın verdiği belirtilerin neler olduğunu ve sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gerekenleriGenel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süheyla Bozkıran anlattı

Her sekiz kadından biri meme kanseri ile karşı karşıya kalıyor. Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser çeşidi olması, erken teşhisin ne kadar önem taşıdığını gösteriyor. Hastalığın verdiği belirtilerin doğru anlaşılması ile hayat kurtarmanın mümkün olduğunu belirten Emsey Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süheyla Bozkıran, erken tanı ve tarama ile memenin korunması, yaşam kalitesinin arttırılması, sağlıklı ve uzun bir yaşamın sağlanabileceğini belirtti. Erken tanı için hastalara 20 yaşından itibaren her ay kendilerini kontrol etmelerini, 40 yaş üzeri her yıl mammografi, klinik meme muayenesi yaptırmalarını önerdiklerini ifade eden Bozkıran, bu kontrollerin ihmal edilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Meme kanserinin gidişatını belirleyen faktörler

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süheyla Bozkıran, hastalığın gidişatını belirleyen faktörleri söyle sırladı: “Meme kanserinin biyolojik davranışını ve tedaviden bağımsız olarak klinik gidişini belirleyen bazı faktörler mevcuttur. Yaş, menopoz durumu, ırk, tümör histolojisi, reseptör durumu, tümör evresi bunlardan bazılarıdır.”

İstatiksel araştırmalar erken tanının önemini gösteriyor

Yapılan istatistiksel çalışmalar ile hastalığın evreleri baz alınarak 5 yıllık ortalama sağkalım sürelerine ulaşıldığını aktaran Op. Dr. Süheyla Bozkıran:“Evre 0 ve 1 için bu süre %100, evre 2 için %86 iken evre 3’ te %57’ ye, evre 4’ te ise %20’ ye gerilemektedir. Sağkalım oranlarına bakıldığında erken evrelerdeki yüksek sağkalım oranları hastalığın erken tanısının dolayısıyla tarama programlarının önemini vurgulamaya yetmektedir.” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süheyla Bozkıran m eme kanserinin verdiği 8 belirti şu şekilde özetledi: