Mérieux NutriSciences Bilimsel Direktörlüğü’nü Samim Saner yürütecek

Mérieux NutriSciences Bilimsel Direktörlüğü’nü Samim Saner yürütecek Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Samim Saner, Ocak 2017 tarihi itibariyle merkezi Fransa’da bulunan Mérieux NutriSciences grubunun uluslararası operasyonunda Bilimsel Direktörlük pozisyonuna atandı. Samim Saner, Mérieux NutriSciences grubunun bilimsel süreçleri, inovasyon ve araştırma-geliştirme ile araştırma ve geliştirme sonuçlarının endüstriyelleştirilmesi sürecindeki global görevini Türkiye’den yürüterek gruba bağlı 21 ülkeden sorumlu olacak. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu olan ve 22 yıldır Kalite Sistem Laboratuarları Genel Müdürlük görevini yürüten Saner, bunun yanı sıra Gıda Güvenliği Derneği Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesinde yarı zamanlı Öğretim Görevlisidir.

Mérieux NutriSciences Hakkında

Çalışmalarını 1897 yılında kurulan Institut Mérieux’e bağlı olarak sürdüren Mérieux NutriSciences ana alanı olan gıdanın yanı sıra; ilaç, kozmetik, agrokimyasallar ve tüketici ürünleri alanlarında da dünyanın dört bir yanındaki merkezleri üzerinden analiz, araştırma&geliştirme, denetim, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.  Temel hedefi halk sağlığının geliştirilmesi ve tüketicinin korunması  olan Mérieux NutriSciences, 21 ülkede 100 akredite laboratuar ve Gıda Bilimi Araştırma Merkezi ve 6500 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Merkezi Fransa olan Institut Mérieux bünyesindeki diğer şirketler ise bulaşıcı hastalıklar ve bazı kanser türleri ile mücadele için tanı sistemleri, immunoterapik ilaçlar ve beslenme alanlarında faaliyet göstermektedir.

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