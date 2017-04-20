Mevsim geçişleri ve özellikle soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Uzmanlar ise, baharı karşılamaya hazırlanırken soğuk seyreden havaların sağlığa, özellikle de kalbe birtakım olumsuz etkileri olduğunu söylüyor. Bir serin, bir ılık seyrederken havaların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ve özellikle soğuk havaların risk yarattığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sinan Coşkun Turan, soğuk hava şartlarında kalp sağlığı için alınması gereken önlemleri açıkladı: Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bunun nedeni de kalp ve dolaşım sisteminin soğuk havalarda daha fazla çalışmaya gerek duymasıdır. Baharın beklendiği Nisan aylarında görülen yağmur ve rüzgar olayları da vücut sıcaklığının azalmasına neden olan diğer faktörlerden.

Bilhassa bir ılık, bir soğuk seyreden bu aylarda tansiyon düzeninde bozulmalar yaşanabiliyor. Yine kalın kıyafetlerini raflara kaldıran, daha ince giyinmeye başlayan kişilerde soğukla birlikte harekete geçen bazı mekanizmalar kan pıhtılaşmasına yol açabiliyor. Bilhassa krize yatkın kişilerde kalp krizi ve felç riskinde artış görülebiliyor. Ayrıca değişen havayla birlikte yaygın şekilde görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, kalp yetmezliği hastalarını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Yaşlılar ve genç kalp hastaları risk grubunda

Kalp sağlığı ile ilgili bu durumlar yaşlılarda ve kalp hastalığı bulunan genç insanlarda özellikle önem kazanır. Bilhassa kalp krizi, felç geçirmiş veya bunlara yatkın olduğu bilinen birey ve yaşlıların havaların soğuk seyrettiği günlerde mutlaka bazı önlemler almaları gerekir. Bu tarz hasta grubundaki kişilerin soğuk havada mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerekir.

Eğer çıkılması gerekiyorsa da kalın tek bir kıyafet yerine birkaç ince kıyafet üst üste giyilmelidir. Evin sıcaklığının ise 22-23 dereceden aşağı olmayacak şekilde iyi ayarlandığından emin olunmalıdır. Ayrıca sıcak gıda ve içeceklerle vücut sıcaklığının desteklenmesi gerekir.

Gripten korunmaya özen gösterilmeli

Hastaların önemli bir kalp veya akciğer rahatsızlığı varsa, baharı karşılamadan önce grip aşısı yaptırmaları fayda sağlayabilir. Özellikle grip bulaşmış kişilerle temastan kaçınılmalıdır. Eğer gripli hastalarla aynı yerde bulunmak ya da çalışmak durumu söz konusu ise ağız-burun maskesi kullanılmalıdır. Tabi bu durum hem hasta kişilerin, hem de yaşlı veya kalp hastası bireylerin uyması gereken bir kuraldır.

Sağlıklı kişiler de dikkat etmeli

Kalp sağlığı için alınması gereken önlemler, aynı zamanda sağlıklı kişiler için de geçerlidir. Her mevsim düzenli egzersiz ve fiziksel hareketlere alışık olan kişilerin, bahara geçiş sürecinde de bu tarz yararlı faaliyetleri sürdürmeleri tavsiye edilir. Düzenli olarak yapılan egzersizlerin kalp, akciğer, eklem sağlığı ve ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca bu hareketler bağışıklığı artırarak mevsim değişikliği sebepli enfeksiyonlara ve alerjilere karşı vücudun direncini de yükseltir.

Soğuk havalarda yapılan egzersizde tempo önemli

Sağlıklı bireylerin egzersiz konusunda alışkın oldukları yüksek tempoya soğuk havaların hakim olduğu günlerde bir anda çıkmamaları gerekir. Çünkü soğuklarda yapılan egzersizlerde tempo vücut ısındıkça yavaşça artırılmalıdır. Tok karnına egzersiz asla yapılmamalıdır. Yemekten sonra en az 2 saat geçmiş olmalıdır. Ayrıca midedeki tokluk-dolgunluk hissinin kaybolmuş olmasına da dikkat edilmelidir. Toplumumuzda genellikle mide doluyken yapılan egzersizlerin yenilen besinleri erittiği gibi yanlış bir düşünce hakimdir. Oysaki bu durum hem kalbi hem de mideyi gereğinden fazla yorar.

Çabuk üşüyen kişilerde kalp rahatsızlıkları riski yükseliyor

Egzersiz sırasında özellikle el ve ayakların, baş, boyun ve göğüs bölgesinin üşümesi, ağızdan soğuk havanın solunması gibi risk faktörleri taşıyan bireylerin daha dikkatli olmaları şarttır. Çünkü çok çabuk üşüyen ve soğuk alan kişilerin kalp damarlarında büzülme ve pıhtılaşma olabilir. Bu durum da kalp krizi riskini tetikleyebilir. Bu sebeple soğuk alan bölgelerin soğuktan korunması önem taşır.