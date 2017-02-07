Meyan kökü zekayı olumsuz mu etkiliyor?

Anne adayları meyan kökünün kullanıldığı yiyecek ve içecekleri tüketirken daha dikkatli olmalı.

Çünkü hamilelik döneminde tüketilen bu gıdalar çocuğun zeka seviyesinde 7 puanlık düşüşe neden oluyor.

“Biz hamilelerin bitkisel kökenli gerek kaynağı çok bilinmeyen çayları, gerek meyan kötü gibi maddeleri yüksek dozlarda tüketmesini istemiyoruz” diyen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Görgen, konuyla ilgili bir araştırmaya dikkat çekti.

Araştırmayı Finlandiya – Helsinki Üniversitesi yaptı.

Meyan kökü ilaç, bazı içecekler ve şekerlerde kullanılıyor. Anadolu’da da bu kökten yapılan şerbet birçok ilde tüketiliyor.

GIDALARDAKİ MEYAN KÖKÜ İYİ DENETLENMELİ, TÜKETİCİ UYARILMALI

Meyan kökünden yapılan ürünlere işaret eden Prof. Hüsnü Görgen, “Vatandaş nereden bilecek şekerlerde ne kadar kullanılmış, kola veya başka içecekleri çocuklar tüketiyor. Bunların içindeki miktarları bilemeyiz, iyi bir denetimle bunların belli olması ve üzerine yazılması, uyarıcı ibarelerin bulunması lazım. Mesela Amerika 100 mg’ın üstünde tüketilmesini yasaklamış” diye konuştu.

Meyan kökünün tansiyon ve kalp hastalıklarıyla ilgili de zararları olduğunu belirten Prof. Görgen, “Bizim önerimiz; günlük 1-2 bardağın üzerine çıkmaması. Bir de bu meyan kökünün etkisiyle su tutulması olabilir, buna bağlı olarak halsizlik ve yüksek tansiyon görülebilir” ifadesini kullandı.