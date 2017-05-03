Mikrocerrahi Vakfı’ndan 10 Kamu Hastanesine bağış

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 10 kamu hastanesine son teknoloji görüntüleme sistemi bağışladı. Bağışlanan cihaz ile ameliyat sona ermeden, operasyonun gerçekleştiği bölgede kan dolaşımı olup olmadığı, hastanın doku beslenmesine bağlı sıkıntı yaşayıp yaşamayacağı aynı anda anlaşılabilecek. Problem söz konusuysa cerrah ameliyat sona ermeden müdahale edilebilecek.

Bağış yapılan hastanelerden biri, günde yaklaşık 15bin kişinin giriş yaptığı İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Bağışlanan cihazın teslim töreninde konuşan Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, bir dokunun ya da organın yaşaması için kan dolaşımının hayati öneme sahip olduğunun altını çizerek, bağışlanan bu cihazlar sayesinde, operasyon sona ermeden, dakikalar içinde ilgili bölgede kan dolaşımının olup olmadığının görülebileceğini söyledi.

Özellikle uzuv kopmalı kazalar sonrası, dikilen uzvun yaşayıp yaşamayacağını operasyondan birkaç gün sonra anlaşılabildiğini belirten Özkan, “Bu cihaz sayesinde zaman kaybetmeden, dokunun yaşayıp yaşamadığını aynı anda ayırt etmek mümkün hale gelecek.” dedi.

Törende bulunan İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Atak konuşmasında vakıf yöneticilerine destekleri için teşekkür ederken, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yöneticisi Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu cihazın plastik ve rekonstrüktif cerrahi dışında meme cerrahisinden kalp damar cerrahisine, transplantasyon cerrahisinden onkolojik cerrahiye kadar birçok farklı cerrahi alanda kullanılacağının altını çizdi.

Konuşmaların ardından görüntüleme cihazının bağış protokolü imzalandı.

10 Cihazın Teslimatı Tamamlandı

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, aynı sistemi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin dışında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ne, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de bağışladı.