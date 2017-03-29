MSD’den yepyeni bir proje: MSD Kadın Platformu

Kadın istihdamını artırmak ve kadınların liderlik yetkinliklerini daha fazla geliştirmelerine olanak sağlamak üzere çalışmalar yürütecek olan “MSD Kadın Platformu” hiçbir şekilde cinsiyet ayrımının yapılmadığı çalışma ortamlarının hayata geçirilmesini hedefliyor. MSD Kadın Platformu, bu hedef doğrultusunda iş ortakları ve ilgili paydaşlarla kadınların yeri konusunda kültürel farkındalığın oluşabilmesi için çalışmalar da yürütecek. MSD Türkiye Genel Müdürü Hatice Kurtar Demiray’ın önderliğinde, iş birim direktörlerinin de desteği ile hayata geçirilen platformda, çeşitlilik kavramının kurumlara getirdiği sürdürülebilir gelişme ve inovasyon vizyonu, akıllı iş yapış yöntemleri, gönüllülük, sağlıklı ve kaliteli fiziksel ve sosyal yaşam için farkındalık konusunda herkese ilham kaynağı olabilecek çalışmalar gerçekleştirilecek.

Kadın Platformu’ projesinin Türkiye’de de hayata geçirilmesi hakkında açıklama yapan MSD Türkiye Genel Müdürü Hatice Kurtar Demiray, MSD’nin operasyonlarını sürdürdüğü dünya çapındaki diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kadın liderliğine önem verdiğini belirtti. Demiray açıklamasında şunları söyledi. “MSD Türkiye olarak kadın dostu şirketler sıralamasında üst sıralarda yer alıyoruz. Liderlik/üst yönetim pozisyonlarında çalışan kadın oranımız yüzde 73, yönetici kadrosunda yer alan kadın çalışan oranımız yüzde 48. Organizasyon genelinde kadın çalışan oranımız ise yüzde 35. Oranlara baktığımızda MSD olarak kadının güçlenmesi ve iş gücüne katkı sağlaması adına güzel ve başarılı işlere imza attığımızı söyleyebilirim.”

“Bu çalışmalara ek olarak Platform sayesinde de gerekli donanıma sahip, kendine güvenen artan sorumlulukları başarıyla üstlenebilecek ve çeşitlilik sayesinde iyi iş sonuçları alabilecek liderler oluşturacağımızı düşünüyorum.”

MSD Kadın Platformu projesinin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren MSD Türkiye Sağlık Politikaları ve İletişim Direktörü Deniz Big Öncel proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “MSD Kadın Platformu, mentorluk, koçluk, sponsorluk, görünürlüğün artırılması, stratejik ilişkilerin kurulabilmesi için bir platform ve ağ hizmeti sunacak.

Bugün her birimde, bölümde ve her seviyede, aynı oranda kadın katılımını görmek maalesef mümkün değil. Erkeklerin de kadın meslektaşlarının kariyer gelişimine destek olacağı kapsayıcı politikalara ihtiyaç var. Özellikle sağlıkla ilgili konularda ailede karar verici rolünde olan kadınların bakış açılarını iş yapma ve karar verme süreçlerine dâhil edebilmek bizim için ayrıca büyük önem taşıyor” dedi.

Bütün bu çalışmaları hayata geçirirken her zaman olduğu gibi toplumda da bir fark yaratmak istediklerinin altını çizen Öncel, bunun için ilgili paydaşlar ve iş ortakları ile de işbirliği içerisinde hareket edeceklerini belirtti. Öncel sözlerine şöyle devam etti: “MSD Türkiye olarak, kadın/erkek ayrımı yapılmaksızın işyerinde çeşitliliğin korunması, farklı fikir ve yetkinliklerin yan yana getirilmesinin bizi “daha ileriye” götüreceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda MSD Kadın Platformu’nun özel sektörde farkındalık yaratacak projelere imza atacağına inancımız tam.”