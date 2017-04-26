MS‘in nedeni bulundu iddiası!

Exeter Üniversitesi ile Alberta Üniversitesi’nden araştırmacılar, Rab32 adındaki proteinin MS hastalarının beyinlerinde yüksek oranda bulunduğunu keşfetti.

MS (multiple skleroz) hastalığının nedenini bulmak konusunda bilim dünyasında önemli bir adım atıldı. Gazete Habertürk’te yer alan habere göre; İngiltere’deki Exeter Üniversitesi ile Kanada’da bulunan Alberta Üniversitesi’nden araştırmacılar, Rab32 adındaki proteinin MS hastalarının beyinlerinde yüksek oranda bulunduğunu keşfetti. İngiliz ve Kanadalı bilim insanlarının keşfi, hastalığın tedavisinin bulunmasında büyük bir rol oynayabilir.