Muayene ücretlerine zam… İşte hastaların ödeyecekleri zamlı katılım payları

Hükümetin sağlıkta muayene katılım payını artırmasının ardından yurttaşların ödemek zorunda kalacağı yeni ücretler belli oldu.

Hükümet geçtiğimiz ay sağlıkta muayene katılım paylarına da zam yapmıştı. Zam kararının ardından yurttaşların ödemek zorunda kalacağı yeni ücretler belli oldu.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan’ın, “Bu yazıyı okumadan hastaneye gitmeyin” başlıklı yazısında yurttaşlardan alınan muayene katılım payının yüzde 20 ile yüzde 60 arasında zamlandığı bilgisi verildi.

Noyan Doğan zamlı fiyatları şöyle anlattı:

SGK ile anlaşmalı özel hastanede muayene olmanın bedeli 18 lira oldu. Aynı gün iki doktora muayene olursanız cebinizden 33 lira çıkacak.

Vatandaşın, ister kamu olsun, ister özel, isterse de üniversite hastanelerinde muayene olmak için ödediği katkı payı yüzde 20 ile yüzde 60 arasında arttı. Bundan sonra, özel hastanede muayene olacaklar cebinden 15 lira, devlet hastanesinde muayene olacaklar ise 6 lira ödeyecek.

Peki, neydi de ne oldu? 2016’nın sonunda özel hastanede muayene olduğunuzda 12 lira katılım payı ödüyordunuz, şimdi 15 lira ödeyeceksiniz. Geçen sene devlet hastanesinde 5 lira muayene ücreti ödüyordunuz, şimdi cebinizden 6 lira çıkacak. Geçen sene üniversite hastanesine 5 lira öderken, artık 8 lira ödeyeceksiniz. Tabi, bu kadarla da sınırlı değil. Bir de hastalardan alınan ilaç katılım bedeli var. Bu da 3 kutu ilaca kadar 3 lira, 3 kutuya ilave her bir kutu için de 1 lira eczaneye ilaç katılım bedeli olarak ödeniyor. Kime ödeniyor? Sosyal Güvenlik Kurumu’na. (Cumhuriyet)

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