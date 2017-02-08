Murat Güzel AstraZeneca Ticari Etkinlik Müdürü oldu

2014’ten bu yana AstraZeneca Türkiye’de çalışan Murat Güzel, AstraZeneca Ticari Etkinlik Müdürü olarak atandı. Murat Güzel yeni görevinde ticari mükemmellik ve satış kanallarının yönetiminden sorumlu olacak.

2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Yazılımı Bölümü’nden ve 2012 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Güzel, iş hayatına 2002-2005 yılları arasında Lojistik Sistem’de Teknik Ekip lideri olarak başladı. 2007-2011 yılları arasında Nobel İlaç’ta Proje ve Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak çalışmaya başlayan Murat Güzel, 2011’den itibaren aynı şirkette Satış Gücü Etkinliği Uzmanı olarak çalıştı. 2014’te Satış Gücü Etkinliği Yöneticisi unvanıyla AstraZeneca Türkiye ailesine katılan Murat Güzel, 2015’ten bugüne Ticari Etkinlik Yöneticisi ve İş Ortağı olarak görev yaptı. Murat Güzel, son olarak Ticari Etkinlik Müdürü olarak atandı.