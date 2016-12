İmzayı atmadan önce bu check-up’ı yaptırın

Üreme sağlığını olumsuz etkileyen pek çok sorun ve hastalık mevcut. Eğer siz de evlenmeden önce doğurganlık check-up’ınızı yaptırırsanız, ileride karşınıza çıkabilecek sorunların önüne vakit kaybetmeden geçmiş olursunuz. Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, yeni evlenen ve çocuk planlarını erteleyen çiftleri uyarıyor: “Olası problemleri önceden öğrenme imkanı veren doğurganlık check-up’ı, ilerleyen dönemde neler ile karşılaşabileceğiniz konusunda size iyi bir rehber olabilir.”

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, özellikle çocuk sahibi olma planlarını erteleyen yeni evli çiftlere tavsiye edilen doğurganlık check-up’ı hakkında önemli bilgiler verdi…

Yaş ilerledikçe gebelik şansı düşüyor

“İnfertilite yani kısırlık, neredeyse her 5 çiftten birinde görülmekte ve bu çiftler istedikleri halde çocuk sahibi olamamaktadırlar. İlk başta her çift için kısırlık sınırı, korunmasız ilişkiye rağmen altı ay içerisinde gebe kalınamaması olarak değerlendirilir. Kadın veya erkekte infertilite (kısırlık) problemi sıklığı aşağı yukarı benzer oranlardadır. Bu durum yaklaşık yüzde 30-40 oranında kadına ve yine yaklaşık yüzde 10-30 oranında erkek faktörlerine bağlı olarak görülür. Yüzde 15-30 oranında ise çiftlerin her ikisinden kaynaklanan sebepler ile ortaya çıkmaktadır. Açıklanamayan, sebepsiz infertilite (kısırlık) olarak bilinen durum sıklığı ise yüzde 10-15 civarındadır. Bu sebeplerden dolayı yeni evlenen ve çocuk planlarını erteleyen çiftlere olası problemlerini önceden öğrenme imkanı veren doğurganlık check-up’ı önermek, ilerleyen dönemde neler ile karşılaşabilecekleri konusunda fikir vermektedir. 20’li yaşlar bir kadının gebelik için ideal yaşlarıdır ve her ay yaklaşık yüzde 25 oranında gebe kalma ihtimali vardır. Yaş ilerledikçe gebelik şansı göreceli olarak düşmektedir.”

Check-up maddi olarak yıpranmalarının önüne geçer

“Doğurganlık check-up’ında çiftlere farklı testler uygulanmaktadır” diyen Op. Dr. Seval Taşdemir, check-up sürecini şu sözlerle anlattı, “Üroloji ve jinekoloji muayeneleri, hormon testleri, sperm analizi, enfeksiyon testleri sonrasında gebelik için uygun zaman ortaya konabilir. Bu testlerde anne ve babanın öyküsünün alınması faydalı olmaktadır. Muayene ve sonrasında sperm analizi, kan testleri ile gerekirse biyopsi, laparoskopi, histeroskopi, rahim filmi gibi daha ileri tetkikler yapılabilir. Bu testlerin detayı anne veya baba adayına özgü olarak planlanır ve çiftin durumuna göre değerlendirilir. Çiftlere özel uygulanan tedaviler ile gebelik şansı artırılabilmektedir. Yeterli ve ihtiyaç duyulabilecek testlerin yapılması hem çiftlerin çocuk sahibi olma şansını ortaya koyacak, hem de maddi olarak yıpranmalarının önüne geçecek, aynı zamanda tedaviye ışık tutacak bilgilerin toplanmasını sağlayacaktır.”

Erken tanı gereksiz zaman kaybını önler

Op. Dr. Seval Taşdemir hem zaman, hem de maddi kayıpları engelleyebilecek olan doğurganlık check-up’ının neden bu kadar önemli olduğunu şu şekilde açıkladı: “Kadınlarda rahim, yumurta tüpleri ve yumurtalıkların erkeklerde ise testislerin normal çalışmasını bozacak enfeksiyonlar, gelişme bozuklukları, olası kist ve tümörler, hormonal dengesizlikler; çiftlerin istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları konusunda olumsuzluk yaşamalarına sebep olur. Aynı zamanda yaş, genetik ve bağışıklık sisteminden kaynaklanan sorunlar, aşırı kilo, stres, yorgunluk, sigara, alkol ve genel beslenme alışkanlıkları ile mesleki ortam ve özellikler, psikolojik durumlar ve geçirilmiş ameliyatlar da üreme sağlığını olumsuz etkileyebilir. Her çift için uygulanabilecek tedavi şekli ayrı ayrı belirlenmelidir. Ayrıca erken tanı koymak gereksiz zaman ve ekonomik kayıplardan çiftleri koruyacaktır.”

Menopoz yaşı da belirleniyor

Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, “Bunun dışında yumurta rezervinin ve fertilitenin değerlendirilmesi için kandan yapılacak AMH (Anti-Müllerian Hormon) testi ile kadının menopoz yaşının aşağı yukarı belirlenmesi söz konusu olabilmekte, gelecek için yapılacak planlar check-up sonuçlarına göre şekillenmektedir” dedi.