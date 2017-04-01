Nargilenin hedefi gençler ve kadınlar! Zararsız olduğu yanılgısı çok yaygın

Dünya’da nargile tüketimi, geleneksel kullanımı olan Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya bölgeleri dışında da hızla artış göstermekte. Bilimsel çalışmaların analiz sonuçlarına göre nargile kullanımının yaygınlaşmasının nedenleri arasında; toplumsal olarak nargileye diğer tütün ürünlerine göre daha olumlu bir bakış açısı olması, kültürel olarak kabul edilebilir olması, ürünün riskleri konusunda yanlış bilgi sahibi olunması, ürüne kolay ulaşım, düzenlemeler ve denetimler konusunda boşluklar olması yer alıyor.

Nargile kullanımı geleneksel kadın gruplarında yaygın

Sigara firmalarının klasik sigara ile Ortadoğu ve Asya ülkelerinde kadınları müşteri olarak kazanamadıkları ve halen kadınlar arasında en yüksek sigara içme oranları Avrupa bölgesinde görülmekte olduğunu belirten Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, tütün endüstrisinin aromalı ve katkılı nargile kullanımı ile geleneksel kadın gruplarını hedeflemesi 1990’lı yıllarda başlıyor diye belirtti.

Prof. Dr. Dağlı, Dünya Tütün Atlası 2011 yılı verilerine göre; Suudi Arabistan, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Cezayir ve Fas kadınlarının erkeklerden daha fazla nargile tükettiklerine işaret ederek, “Bugün Suudi Arabistan kadınları Dünya’nın en yüksek oranda nargile tüketen kadınları arasındadır” dedi.

Nargile kullanımı batı ülkelerinde de artış gösteriyor

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Yıldız ise günümüzde Batı’da da salgının arttığına değinerek, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye’de 13-15 yaş arası çocuklar arasında 2003-2012 yılları arasında sigara dışı tütün ürünleri kullanımı %88 oranında artmıştır. Küresel Gençlik Araştırması’nın yapıldığı 100 bölgenin 34’ünde nargile kullanımında artış saptanmış ve 13-15 yaş arasında nargile kullanım oranlarının ülkeler arasında %6 ile %34 arasında değiştiği ortaya çıkmıştır.

Araştırmada, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrencilerin beşte birinin liseyi bitirmeden nargileyi denemiş olduğunu, üniversite öğrencilerinin ise %8,4’ünün nargile içtiğini gösteriyor. Fransa’da ise lise öğrencilerinin %40’ının nargileyi denemiş olduğu, İngiltere’de üniversite ve ortaokul öğrencilerinin %8’inin kullandığı saptanmış.”

Türkiye’de gençler nargileyi kafelerde içiyor

Küresel Yetişkin Tütün Araştırmasına göre Türkiye’de nargile içen 15-24 yaş grubu gençlerin %67’si nargileyi kafelerde kullanıyor.Gerçekleştirilen bir araştırmaya göre; nargile sunduğunu ilan eden işletmelerin yarısından azının tütün satma ruhsatı olduğu bulunmuş. Uzmanlar nargile içilmesinin sağlık tehlikelerine ve ruhsatsız-kontrolsüz ve denetimsiz- mekanlarin varligina dikkat çekiyor.