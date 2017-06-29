Neden eğri duruyoruz?

Birçoğumuz eğri duruyoruz. Mutsuzluk bile postürümüzü etkiliyor. Mutlu olduğumuzda daha dik bir vücuda sahip iken, mutsuz veya stresli olduğumuz günlerde kapanık bir vücut tipine, yani omuzlarımızın düştüğü kambur diyebileceğimiz bir pozisyona sahip oluruz. Postürdeki bozukluklar ciddi rahatsızlığa neden oluyor.

Peki nedir postürü etkileyen faktörler? Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, problemi uzakta değil, yakında aramamız gerektiğini söylüyor. Yrd. Doç. Dr. Şenbursa, postürü etkileyen faktörler hakkında şu bilgileri verdi:

“Ayakların pozisyonu, yürüme bozukluğu, denge bozukluğu, ayak tabanındaki basış problemleri hepsi birer etkendir. Yere ayağımızın düzgün temas etmemesi de postürümüzü aşağıdan yukarıya değiştirir. Ayaktaki problem bacak kemiklerinin pozisyonu değiştirir, bacak kemikleri kalça kemiğinin pozisyonunu etkiler, kalça seviyelerindeki eşitlik bozulur. Kalça seviyesinin etkilenmesi omurgayı direkt etkiler ve omurganın eğriliklerinde değişiklikler meydana gelir bunu takiben omuz seviyelerindeki eşitlik de bozulur.

Topuklu ayakkabılar, çantalar, hamilelik…

Alışkanlıklar postürün bozulmasını etkileyen faktörler arasındadır. Kadınlarda topuklu ayakkabı kullanımı, tek taraflı takılan çantalar, hamilelik postürü etkiler.

Stres, kazalar, yaralanma, yanlış spor seçimi, ağrı, duygu-durum bozukluğu, uyku bozukluğu, kötü çalışma koşulları ise herkesi etkileyen geniş bir günlük yaşam aktiviteleri yelpazesidir.

Egzersiz programıyla düzeltilebilir

Ankara Medical Journal’da yayımlanan bir çalışmada ilkokul çocuklarının bilgisayar kullanımı ve çanta taşımasının postür üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, çocukların çanta kullanma alışkanlıkları doğru olmasına rağmen, özellikle sırtta ağrı hissetmelerinin nedeninin postürde görülen asimetriden ve çanta ağırlığından kaynaklandığı düşünülmektedir. İlkokul çocuklarında postural asimetrinin bir kısmı normal ve büyüme döneminde düzelecek olarak kabul edilse bile, bir kısım bozuklukların erken dönemde fark edilmesi ve erişkin dönemde çocuğun günlük yaşantısını etkilememesi açısından uygun egzersiz ve tedavi programıyla bozuklukların düzeltilmesi gerekir.

Telefonla konuşurken boynunuz eğri kalmasın

2015’te Journal of Physical Therapy Science’da yayınlanan başka bir çalışmada akıllı telefon kullanan ve boyunda ağrısı olan 27 erkeğin, telefon kullanımı sırasında boyun açılarında farklılıklar tespit edilmiştir. Ağrılı grup akıllı telefon kullanırken boynunu daha fazla öne eğmiştir ve ağrıdan dolayı kasların motor kontrolünün etkilendiği tespit edilmiştir.

Gelişen teknolojiye olan bağımlılık; bilgisayar başında uzun süre oturma, yolculukların araçla olması, telefonla konuşma veya sürekli telefon ekranına bakma gibi teknolojik faktörlerin de postürümüzü oldukça olumsuz yönde etkilediği yapılan araştırmalarla gösterilmiştir.

Aynanın karşısına geçip vücudunuzu inceleyin

Postürünüzde bir problem olup olmadığını kendiniz de anlayabilirsiniz. Ayna karşısında vücudunuzu incelediğinizde kalça, omuz ve diz seviyelerindeki farklıklar ya da yeni aldığınız kıyafetlerin bir tarafının diğer tarafından farklı görünmesi, ayakkabılarınızın tabanına baktığınızda bir tarafın hep daha fazla yıpranması gibi belirtiler postür problemi yaşadığınızı gösterir.

Postürü etkileyen faktörler hepimizin hayatının içinde yer alan, günlük rutinlerimizin kaynağı olan uğraşlarımızdır aslında. Farklı bir bakış açısı ve yeni bir duruş için fizyoterapistinize de danışmalısınız.”