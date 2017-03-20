Wellcare
Wellcare

İngiltere’de 37 kişi parafinli kremlerin tetiklediği yangınlarda öldü

İngiltere’de 37 kişi parafinli kremlerin tetiklediği yangınlarda öldü Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İngiltere’de 2010’dan bu yana 37 kişinin parafinli kremlerin tetiklediği yangınlar nedeniyle öldüğü tespit edildi. Uzmanlar, bu kremlerin dikkatli kullanılması gerektiğini söylüyor.

Parafin içeren el ve vücut kremlerinin dikkatli kullanılmaması halinde yangına yol açabildiği ortaya çıktı. İngiltere’de 2010’dan bu yana bu kremlerle bağlantılı olarak 37 ölüm tespit edildi.

BBC’nin özel  haberine göre, egzema ve sedef gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan parafinli kremleri dikkatli kullanmak gerekiyor. Zira parafin, bulaştığı giysi veya çarşafları yanıcı hale getiriyor.

BBC haberinde, yatakta sigara yakınca çarşafları hızla alev alan ve kurtarılamayan bir dizi hastanın hikâyesine yer verildi. Habere göre, İngiliz polisi 2010’dan bu yana yangın sebebiyle yaşanan en az 37 ölümlü vakada parafinli krem izine rastladı. Uzmanlar, bu kremleri kullanan hastaların giysi ve çarşaflarını sık sık yıkaması gerektiğini söylüyor. Kremlerin üzerine ‘yanıcı madde içerir’ uyarısının da yer alması öneriliyor.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla