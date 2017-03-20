İngiltere’de 37 kişi parafinli kremlerin tetiklediği yangınlarda öldü

İngiltere’de 2010’dan bu yana 37 kişinin parafinli kremlerin tetiklediği yangınlar nedeniyle öldüğü tespit edildi. Uzmanlar, bu kremlerin dikkatli kullanılması gerektiğini söylüyor.

Parafin içeren el ve vücut kremlerinin dikkatli kullanılmaması halinde yangına yol açabildiği ortaya çıktı. İngiltere’de 2010’dan bu yana bu kremlerle bağlantılı olarak 37 ölüm tespit edildi.

BBC’nin özel haberine göre, egzema ve sedef gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan parafinli kremleri dikkatli kullanmak gerekiyor. Zira parafin, bulaştığı giysi veya çarşafları yanıcı hale getiriyor.

BBC haberinde, yatakta sigara yakınca çarşafları hızla alev alan ve kurtarılamayan bir dizi hastanın hikâyesine yer verildi. Habere göre, İngiliz polisi 2010’dan bu yana yangın sebebiyle yaşanan en az 37 ölümlü vakada parafinli krem izine rastladı. Uzmanlar, bu kremleri kullanan hastaların giysi ve çarşaflarını sık sık yıkaması gerektiğini söylüyor. Kremlerin üzerine ‘yanıcı madde içerir’ uyarısının da yer alması öneriliyor.