İngiltere’de obezite ameliyatlarının artırılması istendi

Avrupa ülkelerinden 5-10 kat daha az ameliyatın yapıldığı İngiltere’de obezite ameliyatlarının sayısının artırılması istendi. Geçmiş verilere göre her yıl Fransa’da 37 bin obezite ameliyatı yapılırken bu sayı İngiltere’de 5 bin civarında. İngiltere de obezite ameliyat sayılarının artırılması gerektiğine dair tavsiye, Londra’da gerçekleşen 22. Dünya IFSO (Uluslararası Obezite ve Metabolik Cerrahi Federasyonu) Kongresi’nde yapıldı.Türkiye’den kongreye katılan BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun, İngilizler’in karşı karşıya kaldığı obezite sorunu ve alınan son tavsiye kararı hakkında şu bilgileri verdi:

Obezite ameliyatları artmalı

“Dünyadan 2 binden fazla uzman, ev sahibi kuruluş olarak İngiliz Obezite ve Metabolik Cerrahi Derneği (BOMSS) ile birlikte küresel obezite krizini ele almak için dünya kongresinde başkentte bir araya geldi. Kongrede obezite klinik tedavi uzmanları ve bilim adamları İngiltere’de neden obezite artarken ve geçmişte bir çok başarılı obezite ameliyatı yapılmış olmasına rağmen hala daha fazla ameliyatın hizmete sokulmadığını tartışmak üzere toplandılar. Neden hem tıbbi yönden hem de mali yönden daha etkili olan bir tedavinin gereğinden az kullanıldığını sorguladılar. İngiltere’de gerçekleşen obezite ameliyatı sayısıyla, Avrupa’daki komşuları dahil, diğer ülkelerden geri olduğu için, obezite ameliyatlarında artış olması gerektiği belirtildi.

İngiltere obezite ameliyatlarında sayı ile ölçen Avrupa ülkeleri tablosunda 17 ülke arasında 13’üncü sırada bulunuyor; sekiz G8 ülkesi arasında altıncı sırada ve ekonomilerinin büyüklüğü bakımından diğer G8 ülkeleri sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Nüfus büyüklüğü İngiltere’ye benzer olan Fransa’da her yıl İngiltere’de yapılan 5 bin obezite ameliyatına kıyasla, 37 bin ameliyat gerçekleştirilmektedir.

IFSO 2017 Başkanı Richard Welbourn, “İngiltere’de obezite ameliyatlarının yıllık hacmi, diğer benzeri nüfus büyüklüğü ve hastalık yaygınlığı olan Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında, beş ile on kat daha düşüktür” dedi. Welbourn, artan ameliyat oranlarının hasta sağlığı üzerinde önemli yararları olacağını ve iki yıl içinde direkt sağlık harcamalarını azaltacağını vurguladı.

İngiltere’de obezite için cerrahi tedaviye erişim zor

En son bilimsel verilere göre binde birden daha az ölüm oranıyla obezite ameliyatlarının çok güvenli olduğu kabul edilmesine rağmen, İngiltere’de pek çok kişinin obezite için cerrahi tedaviye erişimi zor.

NBSR Başkanı Bay Marco Adamo “Ameliyat insanların sağlığında büyük bir fark yaratmaktadır ve biz sağlık sağlayanların bunu kabul ederek uygun olarak hareket etmelerini istiyoruz” dedi. Kanıtlanmış sağlık yararlarına ve düşük maliyetine rağmen, obezite veya diyabet için cerrahi tedavi İngiltere’de büyük ölçüde az kullanılan bir yöntem olmaya devam etmektedir. Vücut Kitle İndeksi ve eşzamanlı hastalıkları kapsamına alan yönergelere göre 2.6 milyon İngiliz obezite ameliyatı için uygundur.

Hem hastalara hem de sağlık sistemine zarar veriyor

King’s College Londra’da Metabolik ve Obezite Cerrahi Başkanı Profesör Francesco Rubino “Etkililik ve güvenlik, maliyet oranının son derece düşük olması, NICE ana hatları ve bütün ilgili profesyonel meslek kuruluşlarının uluslararası mutabakatı obezite/metabolik cerrahiye uygun erişimin sağlanmasını temin etmek için yeterli olmamaktadır, o zaman obezite hakkında yanlış kanıların ana engeller olduğu açıktır” dedi. “Mümkün olan hallerde, hastalığı engelleme elbette tedaviden daha iyidir. Ama hastalıklı bir şekilde obez olan insanlar veya zaten diyabeti olanlar için diyabetten korunma açıkça artık bir seçenek değildir. Sadece engelleme üzerinde yoğunlaşmak ve zaten klinik yönden ciddi Tip 2 diyabeti olan çok sayıda hastaya erişimi engellemek, hem hastalara hem de sağlık sisteminin kendisine zarar vermenin kesin bir yoludur” diye belirtiyor.”

Prof. Dr. Halil Coşkun, tüm bu değerlendirmenin Türkiye için de geçerli olduğunun altını çiziyor. Prof. Dr. Coşkun, ülkemiz nüfusunun 1/3’nün fazla kilolu, 1/3’nün obez olduğu düşünüldüğünde Sağlık Bakanlığı’nın denetiminde obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarının yüksek donanımlı hastanelerde kontrol edilerek yapılmasının elde edilecek sonuçların çok daha iyi olmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.