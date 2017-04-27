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Niğde’de kuş gribi şüphesi

Niğde’de kuş gribi şüphesi Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri beldeye giriş çıkış yapan araçları dezenfekte ediyor. Dün de Tokat’ın Reşadiye İlçesi’ne bağlı Doğantepe Köyü’nde kuş gribi virüsü nedeniyle 90 tavuk itlaf edilmişti…

Beldede bir vatandaş, 100’e yakın tavuğunun ölümü üzerine durumu Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne telefonla bildirdi. İhbar üzerine ekipler telef olan tavuklardan numune aldı.

Tedbir amacıyla da kuş gribi şüphesine karşı telef olan tavuklarla temas eden aileye ve kasabada bulanan vatandaşlara ilaç verildi. Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Jandarma, Sağlık ekipleri ve Sazlıca Belediyesi ekipleri tarafından kuş gribi şüphesi ile kasabada bulunan bütün tavuklar ilaçlanarak toplandı.


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