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Nijerya’da menenjit salgını! Yaşamını yitirenlerin sayısı 489 oldu

Nijerya’da menenjit salgını! Yaşamını yitirenlerin sayısı 489 oldu Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Isaac Adewole, kuzeybatıdaki Kaduna eyaletinde bölge idarecileri ve yerel siyasilerle düzenlediği olağanüstü toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ülkede menenjit salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 489’a çıktığını söyledi.

Salgının ülkedeki 36 eyaletten 26’sında görüldüğünü ve en az 21 milyon insan için acil aşı gerektiğini belirten Adewole, “10 Nisan itibariyle kayıt altına alınan 4 bin 637 vakadan 489’unda ölüm gerçekleşti. Tüm kurumları ve liderleri, insanlarımızın acilen aşılanması gerektiği mesajını anlatmaya çağırıyoruz.” dedi.

Ayrıca Adewole, ülkedeki tüm basın kuruluşlarını insanların salgından korunması için bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaya davet etti.

İngiltere’nin 823 bin doz C tipi, Dünya Sağlık Örgütünün de bir milyon doz A tipi menenjit aşısı yardımında bulunduğunu aktaran Adewole, ülkede yaşanan son salgının ağırlıklı olarak C tipi menenjit olduğunu bildirdi.

Ülkede, 2015’te menenjite bağlı 131 ölüm tespit edilirken, 2016’da bu sayı 33’e düşmüştü.


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