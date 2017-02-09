“Nikotin tek başına da kanserojendir”

Geleneksel sigara, elektronik sigara, nargile, yeni nesil ısıtılmış tütün ve nikotin ürünlerinin hiçbirini kullanmayın….Tütün endüstrisi geleneksel sigaranın zararlarının tüm dünyada iyice anlaşılması üzerine başka ürünler ile yeni pazarlara girmeyi deniyor. Nargile ile muhafazakar ülkelerin gençlerine ve kadınlarına ,elektronik sigara ile teknoloji meraklılarına ulaşmaya çalışıyor. Sağlık endişeleri olanların sigarayı bırakmasını engellemek için ise sözde “riski azaltılmış” ürünler sunuyor. Tütün ve nikotin içeren her ürün her dozda sağlığa zararlıdır, hastalık yapar, ölüme neden olur, kullanılmamalıdır.

“Nargile kullanımı artıyor”

Küresel Gençlik Tütün Araştırması verilerine göre 2012 yılında 2003 yılına göre gençlerde sigara kullananımı oranında %51, nargile gibi diğer tütün ürünü kullanımı oranında %88, gelecek yıl başlayacakların oranında ise %96 artış vardır.

Sağlığa Evet Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız; “Nargile karbonmonoksit, nitrozamin içermekte olup, kullananlarda akciğer, yemek borusu, mide, mesane, kanseri, KOAH, kalp –damar hastalıkları, reflü görülmektedir. Ortak şişe ve ağızlık kullananlarda uçuk, verem, sarılık gibi mikrobik hastalıklar yayılmaktadır.” diyerek uyarıda bulundu.

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Efza Evrengil, “Diğer tütün ürünlerinden farklı olarak, Türkiye’de nargile tüketimi hızla çoğalan nargile sunum işletmelerinde gerçekleşiyor. Çalışmalar, kayıtdışı ekonominin nargile piyasasına hâkim olduğunu ortaya koyuyor. Ticari sunum açmazını çözecek acil adımlar atılmazsa, nargiledeki kayıtdışılığın genel tütün tüketimi üzerinde istenmeyen sonuçları olabilir” dedi.

“Elektronik sigara daha az zararlı değildir”

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı; “Elektronik sigaranın ülkemizde yasal satışı bulunmamasına rağmen internetten temini mümkün olmaktadır. Bir çok ürün sosyal medya aracılığıyla pazarlanmakta, evde üretim tarifleri paylaşılmaktadır. Sosyal medya çalışmaları yasa dışı elektronik sigara üretimi ve satışları arttığını göstermektedir. Elektronik sigara sıvı nikotinin pil tarafından ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan bir cihazdır. Kullanıcılar cihaz ucundan çıkan buharı solurlar. Elektronik sigara içinde su, nikotin, propilen glikol, gliserol, tatlandırıcılar ve aromalar bulunmaktadır. Deneysel çalışmalar elektronik sigara dumanına maruz kalan farelerde akciğer hasarı oluştuğunu göstermiştir.” diye belirtti.

“Yanmayan, ısıtılan tütün ürünleri aldatmacası”

Prof. Dr. Dağlı, köşeye sıkışan sigara firmalarının tarihte bir çok kez sergiledikleri oyunu yeniden sahneye koyduklarını ifade ederek, “Geleneksel sigaraya göre daha güvenli olduğu iddiasıyla ısıtılmış nikotin ve tütün ürünlerini dünyada piyasaya sunmuşlardır. Bu ürünlere “riski azaltılmış ürünler” ismini vermişlerdir. Japonya başta olmak üzere bir çok ülkede önemli pazar payına ulaşan bu ürünler ile sigara içen müşterinin sözde sağlığı düşünülmüş ama bırakması engellenmiştir. Endüstri bazı ülkelerde bu yeni ürünlerin “tütün kontrolü“ yasalarından muaf olması için pazarlığa girişmiştir.” dedi.

“Nikotin tek başına da kanserojendir”

Nikotin, tütünün daha güvenli bir alternatifi olarak pazarlanmaktadır. Nikotin tütün içinde bulunan bir kimyasaldır. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de; “Vücuda nikotin alımı kalp-damar, solunum, mide-bağırsak hastalıklarına neden olmakta, bağışıklık sistemini baskılamakta, üreme sağlığına zarar vermekte, hücre çekirdeğinde gen şifresi DNA’yı bozmaktadır. Nikotine bağlı oluşan gen mutasyonları kanser oluşumuna yol açmaktadır. Nikotin, tütün içinde bulunan maddeler olmadan tek başına kanserojendir. Beyinde madde bağımlılığında salgılanan ödül hormonlarını açığa çıkarır. Nikotin dünya üzerinde bilinen en fazla bağımlılık yapıcı maddelerden biridir. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Raporunda kokain ve eroin kadar bağımlı olduğu açıklanmıştır. Nikotin beyinde nikotinik asetil kolin reseptörlerini uyararak dopamine denilen ödül hormonunu salgılatır. Ruh halini ve algılamayı değiştirir. Nikotin zehirler arasında da en toksik olanlardandır ve etkisi anidir. Zehirlenmede titremeler, kasılma, morarma, nefes darlığı, bayılma ve koma oluşur. Solunum kaslarının felç olmasıyla ölüm dahi görülebilir.“ dedi.

“Riski azaltılmış ifadesi kabul edilemez”

Prof. Dr. Elif Dağlı ayrıca, “Nikotin ve tütün içeren hiç bir ürün sağlıklı olmaz. Tütünden elde edilen bir ürünün tütün kontrolünden muaf olması da söz konusu olamaz. ‘Riski azaltılmış’ deyimi tütün kontrolünde kabul edilemez, halkın sağlığı için riskin sıfır olması gerekir.“ dedi.