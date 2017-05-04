Normal doğumu destekleyen hekim ve hastaneleri ödül

Türkiye’de sezaryen doğum oranı yüzde 50’yi bulan hastaneler var. Sağlık Bakanlığı bu rakamları aşağıya çekmek için mücadele ediyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü normal doğumu destekleyen hekim ve hastaneleri ödüllendirdi.

Bilinçlendirme kampanyalarıyla anne adaylarına normal doğumun faydalarını anlattı, sezaryen oranlarının düşmesinde etkili oldular.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bu nedenle 20 hastane ve hekimi ödüllendirdi.

Her iki doğumdan birinin sezaryenle yapıldığı hastaneler var. Sağlık Bakanlığı bu oranı Türkiye genelinde yüzde 15’e düşürmeyi amaçlıyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Sezaryen oranları İstanbul’da da, Türkiye’de de ne yazık ki istediğimizin biraz üstünde. Sezaryen oranlarını düşürmeye çalışıyoruz. İnsanlara normal doğumun sezaryenden daha faydalı olduğunu öğretemedik. Bunun için çalışıyoruz, normal doğumda bebeğin de annenin de sağlığı çok daha iyi oluyor” dedi.

Sezaryenle doğumlarda anne ve bebek ölümlerinin normal doğuma göre daha fazla olduğunu belirten İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner de, “Anne-bebek ölümü bir ülkenin gelişmişlik düzeyini en iyi gösteren faktörlerden biri. 2016’daki anne ölümlerine baktığımızda çoğu sezaryenle, bebek ölümleri de aynı. Endikasyonu doğru konulmamış veya endikasyonu dışında keyfiyetle yapılmış sezaryen tıbbi hatadır” diye konuştu.

SEZARYEN ORANI NEDEN DÜŞMÜYOR?

Jinekologlara göre normal doğum oranlarının yükselmesi için yasal değişikliğe ihtiyaç var.

Türk Jinekoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke ise,” Kadın doğum hekimlerinin normal doğumdan bir takım çekinceleri var. Çünkü normal doğumda öngöremediğimiz, bebekte ve annede birtakım sıkıntılar olabilir. Bu sıkıntıları düşünen hekim de mahkemeye verilip ceza alma durumları olacağı için sezaryenler belli bir noktaya kadar yükseldi. Hekimler üzerindeki normal doğumda ortaya çıkacak problemlerin dava edilmelerini veya ceza alma işlerini kanunlarla düzeltmeliyiz ki bu konuda istediğimiz seviyeye ulaşalım” ifadesini kullandı.