Novartis Türkiye İlaç Divizyonu Genel Müdürlüğü’ne Dr. Avinash Potnis atandı

Novartis Türkiye İlaç Divizyonu Genel Müdürlüğü görevinde yeni atama gerçekleştirildi. Şubat 2015 yılından bu yana Novartis Türkiye Ülke Başkanlığı ve İlaç Divizyonu Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Dr. Peter Catalino’nun Novartis Global Kardiyo Metabolizma Birimi Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından, Novartis Türkiye İlaç Divizyonu Genel Müdürlüğü görevine daha önce Novartis APMA Bölgesi (Asya Pasifik, Ortadoğu, Afrika) Oftalmoloji Birimi Başkanı olan Dr. Avinash Potnis atandı.

Novartis İlaç Divizyonu Türkiye Genel Müdürü Dr. Potnis, 2005 yılında Asya Bölge Direktörü’ne bağlı Stratejik Asistan olarak Sandoz’a katıldı. 2006 yılında Filipinler Ülke Direktörü olarak atanan ve ardından Sandoz Vietnam Ülke Direktörlüğü görevini üstlenen Potnis, sonrasında ise Asya Distribütör Pazarı Direktörü olarak Tayland’da çalıştı. 2008 yılından itibaren Gelişen Pazarlar Ülke Direktörü olarak Vietnam’da Novartis divizyonlarına liderlik eden Dr. Avinash Potnis 2010 yılında Gelişen Pazarlar Direktörü ve Ülke Başkanı olarak Malezya’da görev aldı. Dr. Potnis, 2013 yılından bu yana APMA Bölgesi Oftalmoloji Birimi Başkanlığı görevini Basel’de başarıyla sürdürdü.

Dr. Avinash Potnis evli ve bir çocuk babasıdır.