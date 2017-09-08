Ilko
Ilko

Novartis Türkiye İlaç Divizyonu Genel Müdürlüğü’ne Dr. Avinash Potnis atandı

Novartis Türkiye İlaç Divizyonu Genel Müdürlüğü’ne Dr. Avinash Potnis atandı Paylaş :

  |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK

Novartis Türkiye İlaç Divizyonu Genel Müdürlüğü görevinde yeni atama gerçekleştirildi. Şubat 2015 yılından bu yana Novartis Türkiye Ülke Başkanlığı ve İlaç Divizyonu Genel Müdürlüğü görevlerini yürüten Dr. Peter Catalino’nun Novartis Global Kardiyo Metabolizma Birimi Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından, Novartis Türkiye İlaç Divizyonu Genel Müdürlüğü görevine daha önce Novartis APMA Bölgesi (Asya Pasifik, Ortadoğu, Afrika) Oftalmoloji Birimi Başkanı olan Dr. Avinash Potnis atandı.

Novartis İlaç Divizyonu Türkiye Genel Müdürü Dr. Potnis, 2005 yılında Asya Bölge Direktörü’ne bağlı Stratejik Asistan olarak Sandoz’a katıldı. 2006 yılında Filipinler Ülke Direktörü olarak atanan ve ardından Sandoz Vietnam Ülke Direktörlüğü görevini üstlenen Potnis, sonrasında ise Asya Distribütör Pazarı Direktörü olarak Tayland’da çalıştı. 2008 yılından itibaren Gelişen Pazarlar Ülke Direktörü olarak Vietnam’da Novartis divizyonlarına liderlik eden Dr. Avinash Potnis 2010 yılında Gelişen Pazarlar Direktörü ve Ülke Başkanı olarak Malezya’da görev aldı. Dr. Potnis, 2013 yılından bu yana APMA Bölgesi Oftalmoloji Birimi Başkanlığı görevini Basel’de başarıyla sürdürdü.

Dr. Avinash Potnis evli ve bir çocuk babasıdır.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla