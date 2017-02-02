Tıp öğrencisi Remzi Ersu, okul masrafları için çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti

Tıp öğrencisi Remzi Ersu, okul masrafları için çalıştığı inşaatta hayatını kaybetti Paylaş :

  |   Kategori: Sağlık Gündemi

Sömestr tatilinde para kazanmak için İstanbul’a gelerek Esenyurt’ta bir inşaatta çalışmaya başlayan tıp fakültesi öğrencisi Remzi Ersu’nun üzerine beton blok düştü. Kaza nedeniyle 22 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Olay, Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Remzi Ersu, sömestr tatilini geçirmek için Van’dan İstanbul’a geldi. Tatilde para kazanmak isteyen Ersu, yeğeni Sefer Deli’nin yanında bir inşaatta çalışmaya başladı.

HALAT BİR ANDA KOPTU

İnşaat çalışması sırasında vinç tarafından kaldırılan beton blok vincin halatının kopmasıyla birlikte üniversite öğrencisi Ersu ve yeğeni Deli’nin üzerine düştü. Diğer çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ersu ve Deli sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Talihsiz öğrenci Ersu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi duyan talihsiz gencin yakınları hastaneye akın etti. Ersu’nun yakınları gözyaşlarına boğulurken, ağır yaralanan Sefer Deli’nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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