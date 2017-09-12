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İnsan deri hücreleri motor nöronlara dönüştürüldü

İnsan deri hücreleri motor nöronlara dönüştürüldü Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

İnsan deri hücrelerinin, kök hücre durumuna getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürüldüğü bildirildi.

İnsan deri hücrelerinin, kök hücre durumuna getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürüldüğü bildirildi.

Ayrıntıları “Cell Stem Cell” dergisinde yayımlanan tekniğin, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde geliştirildiği belirtildi.

Teknikle, 20’li yaşlarının başındakilerle 60’larının sonundaki sağlıklı yetişkinlerden alınan deri hücreleri, kök hücre haline getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştürüldü.

Bilim insanları, teknik sayesinde insan sinir sistemine ait motor nöronların laboratuvar ortamında incelenebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca tekniğin, amiyotrofik lateral skleroz gibi motor nöron hastalıklar hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlaması ümit ediliyor.


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