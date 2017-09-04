Ilko
Ilko

Yeni bir görüntüleme sistemi: İnsan vücudunun içini gösterebilen kamera

Yeni bir görüntüleme sistemi: İnsan vücudunun içini gösterebilen kamera Paylaş :

  |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri

Bilim insanları, insan bedeninin içini gösteren yeni bir kamera icat etti. Bu kamera, doktorların dahili inceleme yaptıkları zaman endoskop gibi tıbbi cihazların vücut içindeki ilerlemesini takip etmelerine yardımcı olarak şekilde tasarlandı. Tıp dünyasında şu anda ağırlıklı olarak yüksek maliyetli röntgen gibi tarama teknolojileri kullanılıyor. Yeni kamera, vücudun içindeki ışık kaynaklarını tespit ediyor. Böylece endoskop aletinin uzun esnek tüpünün ışıklı ucu tespit edilerek, kaydedilen ilerleme izlenebilecek.

Yapılan ilk testler, prototip cihazın, normal koşullar altında dokunun 20 santimetre altına kadar nokta ışık kaynağını takip edebildiğini ortaya koydu. Edinburgh Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kev Dhaliwal, “Bu teknolojinin çok farklı şekillerde kullanılabilme potansiyeli mevcut. Cihazın yerinin tespit edilebilmesi, sağlık hizmetlerinde yapılan birçok uygulama için kritik önem taşıyor” dedi.


Bir Yorum Yazın

 
Tüp bebek tedavisi / Prof. Dr. Bülent Tıraş
 
 
 
 
 
Tıp Dergileri Tıp Kongreleri
 

Kategoriler

 
 

Üyeler

 
 

Medikal Akademi web sitesinde yer alan tüm haber, bilgi, resim ve içeriklerin hakları Medikal Akademi Yayıncılık ve Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti’ne aittir.
Hiçbir şekilde basılı veya elektronik ortamlarda izinsiz kullanılamaz.
© Sitemizde yer alan her türlü haber, fotoğraf, yazı ve reklam içeriği sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

Tasarım ve Uygulama KarmaVA

Araç çubuğuna atla