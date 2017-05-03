Hayatımızda teknolojinin önemi yadsınamaz. Evlerimize, ceplerimize kadar giren teknolojiye ulaşmak günümüz çağında artık çok kolay. Üç yaşında çocuktan yetmiş yaşındaki insana kadar herkes teknolojiyle alakadar durumda. Tüm işlerimizi, merak ettiğimiz her şeyi teknoloji sayesinde internetten hemen halledebiliyoruz. Asıl ilginç olanın kişilerin internette araştırma yaparken birçok hastalığı kendilerine yakıştırmaları ve hastalıktan hastalığa geçmeleridir. İnternette hastalıklarla ilgili bilgi arayışında bulunmak, semptomları kendine yakıştırmak kişiyi olumsuz düşünmeye, mutsuz hissetmesine neden olur. Sürekli olarak dikkatini, kendi iç dünyasına ve bedenine yönelten kişiler, dış dünyadan kopabilir, çevresinde olup bitenlerle ilgilenmeyebilir. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, bu konuda benzer özellikleri kendinde görenler için görüşlerini aktarıyor.

İnternette sağlık araştırması kişileri mutsuz ediyor

Bilgisayar ve internet teknolojisinin hızlı bir şekilde her eve girmeye başlaması, tedavi arama yöntemlerini de değiştirdi. Birçok kişi, yakalandığı rahatsızlığa internetten tedavi aramaya çalışırken, uzmanlar sanal ortamdan hastalığın tedavi edilemeyeceğini aksine daha büyük ve çözümü zor sağlık problemleriyle karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

ABD’ de yapılan araştırmalar, kullanıcıların %80’inin internette sağlıkla ilgili araştırma yaptığını belirtmektedir. İnternette yapılan sağlık araştırmaları sonucunda kişilerde mutsuzluklar artmaktadır. Uzmanlar tarafından yazılmayan bilgiler veya tamamen internette popüler olma uğruna yazılan bilgilerden yola çıkarak, kişiler kendi hastalığına teşhis koymamalıdır. Bu durum, kişilerde kendi sağlıkları ile ilgili kaygılarının artmasına ve psikolojilerinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olmaktadır.

İnternetten hastalık araştırmak bireyi bambaşka bir dünyaya sürükler. Birey, yaptığı araştırmalar sonucunda kendi kafasında ‘’Acaba kanser miyim?’’, ‘’Beynimde tümör mü var?’’ gibi sorularla uğraşır. Bu durum bazen öyle bir hal alır ki birey hastalığa yakalandığına kesin olarak inanır ve etrafındakilerin düşünceleri onu pek etkilemez. Böylelikle birey kendi kendini depresyona sürüklemiş olur.

Kişi, hastalıkla ilgili takıntılı olur ve internetin başından ayrılamaz. Yaptığı bu tür araştırmalar kişinin zamanı boşa harcamasına neden olur. Ayrıca kişi kafasında hep ‘’hasta mıyım’’ sorusuyla dolaştığından, etrafındaki kişilerle iletişime geçemez ve kendini yalnızlığa doğru iter.

Mutlaka uzman bir doktora başvurulmalı

İnternetten araştırma yapmak kişiyi yanıltabilir ve internetten edindiği bilgiler sayesinde kendisine farklı bir tedavi yöntemi uygulayabilir. Ama kişi, hastalığından tam emin olmadan veya uyguladığı bu tedavi yönteminin vücuduna bir yan etkisi olup olmadığını öğrenmeden harekete geçerse bünyesine zararlar verebilir. Bu sebepten dolayı birey, kendi sağlığıyla ilgili bir şikâyeti olduğunda mutlaka bir doktora başvurmalıdır ve doktorun çizdiği yoldan gitmelidir.

İnsan yapısının çok karışık olduğunu belirten Dr. Yavuz ‘’İnsan vücudunun halkalarla birbirine bağlı olduğu gibi düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Vücudun bir organında yapılan yanlış tedavi yöntemi diğer sağlıklı organlarında sorunlarla karşılaşmasına neden olabilir. Yani hem hasta olan bölge tedavi edilemez hem de sağlıklı organlarda sorunlarla karşılaşılabilir.

Örnek verecek olursak; boğaz ağrısı şikâyeti için gelen 10 ayrı hastanın da boğazının ağrıması 10 farklı nedene dayanabilir. Ya da ateşi çıkan her bebeğe havale geçiriyor demenin yanlış olduğunu vurgulayan Dr. Mehmet Yavuz doktora gitmenin ne kadar önemli olduğunu belirtiyor.

Nelere dikkat edilmeli

Hasta kesinlikle kulaktan doğma bilgilere inanmamalı ve internetten okuduğu bilgilere göre hareket etmemelidir. Ayrıca eş, dost, arkadaş gibi sosyal çevreden söylenen doktor onaysız yöntemleri denememelidir. Çünkü hastalıklar her kişide ve bünyede farklı tepkiler verebilir. Ya da kullanılan bir ilaç herkeste aynı etkiyi yaratamayabilir. Örneğin; başı ağrıyan bir kişi ağır bir ağrı kesici alabilir fakat ülseri olup da başı ağrıyan kişi kendini bilip ona göre bir ilaç seçmesi gerekir. Kişi, doktora başvurduktan ve gerekli bilgileri aldıktan sonra internete başvurulabilir. İnternetten yapılacak araştırmalar daha sağlıklı olur ve birey kendini daha iyi motive etmiş olur.

Günümüzde internet kullanımı çoğu insanda bağımlılık seviyesine geldiğinden ve özellikle konu sağlık olduğunda hemen internete sarılıyorlar. Aslında birey kademe kademe kendini internetten uzaklaştırabilir. Araştırma yapma isteği geldiği zaman, bu isteği biraz daha ilerleterek o sırada başka şeylere kanalize olabilir. Kısaca kişi, internetten sağlıkla ilgili araştırma yapmamaya mümkün olduğunca dikkat etmelidir. Kişi, sosyal hayatın yaşamındaki öneminin farkına varmalıdır. Dikkatini vücuduna değil, dış dünyaya vermelidir. Böylelikle hem kendi daha mutlu olur hem de etrafındakileri mutlu etmiş olur.

Bu tür vücudumuzla ilgili en ufak bir sıkıntıda internete başvuran kişiler, psikolojik destek almaktan çekinmemeli ve bunu kendi istemelidir. Görülecektir ki yaşam kaliteniz çok kısa bir sürede artacaktır.