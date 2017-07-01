İnternetten 20 bin TL’ye böbrek satan Organ çetesi İstanbul’da çökertildi
Medikal Akademi
1 Temmuz, 2017 | Kategori: Sağlık Gündemi
Borçlarını ödemek için çare ararken, internette gördüğü ilan üzerine böbreğini satmak için Antalya’dan İstanbul’a gelen Mustafa S. (33), polisin kontrolü sırasında sahte kimlikle yakalandı. Mustafa S.’nin itiraflarıyla, organ mafyası ortaya çıkarılıp çökertildi. Çetenin, 25 bin liraya aldığı organı 70 bin TL’ye sattığı öğrenildi. İstanbul’da, maddi imkansızlıklardan internet üzerinden böbreklerini satışa çıkaran kişileri bularak yasadışı böbrek nakli organizasyonu yapan çete çökertildi. Güngören’de şüphe üzerine durdurulan C.A. adlı kişinin üzerinden kendi kimliğinin yanısıra bir de sahte kimlik çıktı.
C.A, böbreğini internetten 20 bin liraya satılığa çıkardığını, kendisiyle bazı kişilerin bağlantı kurduğunu, nakil için sahte kimlik yaparak kendisine verdiklerini söyledi. Bu nakil durdurulurken polis çok yönlü araştırma başlattı. Polis iki hafta teknik ve fiziki takip yürüttü. Yapılan çalışmada elebaşılığını L.S’nin yaptığı organ çetesine ulaştı. Takip sırasında, Gaziantep’ten 20 bin liraya internet üzerinden böbreğini satılığa çıkaran Y.D ile çetenin bağlantıya geçtiği tespit edildi.
Çete üyeleri Y.D’ye sahte bir kimlik yaparak nakilin yapılacağı özel bir hastaneye götürdü. Y.D, ameliyata alındığı sırada operasyon başlatıldı. Y.D’nin yakınına 20 bin lira veren çete üyeleri yakalandı. Ameliyat durduruldu. Kaçakçılık Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda L.S, M.K, G.Y, H.S, H.G yakalanırken, böbrek vericileri C.A ve YD’de gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Kaynak:ÇetinAYDIN
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